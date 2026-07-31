Mafia del asfalto: ¿Usaron factura de mujer fallecida? Esto dice la DNIT

El Ministerio Público investiga un hecho de supuesto uso irregular de recursos –maquinaria, trabajadores y materiales– de la Municipalidad de Asunción para beneficio de emprendimientos privados, en lo que ha sido señalado como un posible esquema de “recaudación paralela” dentro de la Dirección de Vialidad de la Comuna asuncena.

En la sesión de la Junta Municipal de Asunción de la semana pasada, el concejal opositor Pablo Callizo (Partido Patria Querida) afirmó que una empresa constructora que presuntamente pagó por el servicio de asfaltado con recursos municipales presentó una factura a nombre de una persona identificada como Lilian Ramona Benítez.

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El concejal Callizo afirmó, citando datos obtenidos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que esa persona falleció en 2006, a pesar de que aún figura como beneficiaria en el Instituto de Previsión Social y que su Registro Único de Contribuyente (RUC) continúa activo en el sistema de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Sería un caso de homonimia

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el titular de la DNIT, Óscar Orué, comentó sobre esa arista de la investigación ‘mafia del asfalto’ y afirmó que se realizó una verificación tras la denuncia del concejal Callizo.

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La Dirección de Transparencia de la DNIT solicitó informes al Registro del Estado Civil y se pudo determinar que la mujer señalada no falleció. “Sí falleció una persona con el mismo nombre, pero no con el mismo número de cédula”, subrayó Orué.

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El titular de la DNIT comentó, sin embargo, que el RUC de Liliana Benítez estuvo suspendido desde 2005 y recién fue reactivado en abril de este año. Agregó que, desde entonces, esta no ha presentado una declaración jurada a la DNIT y que el RUC volvería a ser bloqueado si no presenta una declaración antes de que se cumplan seis meses desde su reactivación.

Diligencias de la Fiscalía

En conversación con ABC, también hoy, el fiscal Luis Piñánez, quien tiene a su cargo la investigación sobre el caso, comentó que en la dirección registrada de la empresa –en la ciudad de Luque- no existe una oficina o establecimiento que le corresponda. Existen sospechas de que se trataría de una ‘empresa de maletín’.

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El fiscal Piñánez dijo que, en principio, está analizando la causa como un posible hecho de lesión de confianza y no descartó que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, Partido Colorado), pueda ser investigado.

Vialidad, intervenida

Tras denuncias periodísticas sobre el supuesto uso de asfalto y otros recursos municipales en obras privadas, el intendente Bello dispuso la separación de su cargo del director de Vialidad, Nicolás Duarte, y ordenó una intervención de esa dependencia de la Comuna asuncena.

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El interventor Óscar Pérez anunció que planea presentar hoy un primer informe al intendente y adelantó haber hallado indicios de que, efectivamente, hubo desvío de recursos municipales a obras privadas, entre otras posibles irregularidades en Vialidad.