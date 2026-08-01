Asunción: en la plaza Infante Rivarola ofrecen carrulim para “purificar la sangre”

Como cada 1 de agosto, nuestro país vive una de sus tradicionales costumbres: tomar siete tragos de carrulim. La bebida, que tiene caña, ruda y limón, es preparada año tras año para “espantar la mala suerte” o "ahuyentar las enfermedades" con siete tragos.

Al ser algo ya instalado a nivel país, la Municipalidad de Asunción ofrece en la plaza Infante Rivarola -en la Avda. Mariscal López y San Roque González- un espacio dedicado al carrulim para dar a conocer su historia y claramente, también tomar.

Al respecto, el promotor cultural Cristobal Cáceres, apuntó que la preparación está lista para “purificar la sangre” con hierbas y la opción que se encuentra disponible en el evento va más por algo “simbólico”, ya que se mezcla con gaseosa de limón para “alivianar” el preparado.

“Es una cuestión simbólica; ponemos la caña, pero alivianamos con gaseosa y limonada. Se complementa, la gente quiere conservar la tradición, pero para algunos la caña es muy fuerte y no se consume. Siempre que haya caña, ruda y limón, pero con algo para alivianar”, detalló a ABC TV.

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100 litros de carrulim

Según la comuna capitalina, para este sábado se prepararon cerca de 100 litros de carrulim, una cantidad superior a la del año pasado e inclusive las personas que se acerquen a la plaza podrán llevar la bebida en recipientes propios.

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Por otra parte, la actividad también estará acompañada por presentaciones de música y danza paraguaya para dar inicio a las celebraciones del mes del folclore y de la guarania.

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