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01 de agosto de 2026 a la - 09:37

Asunción: en la plaza Infante Rivarola ofrecen carrulim para “purificar la sangre”

La Municipalidad de Asunción realiza este sábado, 1 de agosto, un evento en la plaza Infante Rivarola de la capital para disfrutar del tradicional carrulim. Al respecto, el promotor cultural Clemente Cáceres recordó que la bebida está preparada para “purificar la sangre”.

Por ABC Color

Como cada 1 de agosto, nuestro país vive una de sus tradicionales costumbres: tomar siete tragos de carrulim. La bebida, que tiene caña, ruda y limón, es preparada año tras año para “espantar la mala suerte” o "ahuyentar las enfermedades" con siete tragos.

Al ser algo ya instalado a nivel país, la Municipalidad de Asunción ofrece en la plaza Infante Rivarola -en la Avda. Mariscal López y San Roque González- un espacio dedicado al carrulim para dar a conocer su historia y claramente, también tomar.

Al respecto, el promotor cultural Cristobal Cáceres, apuntó que la preparación está lista para “purificar la sangre” con hierbas y la opción que se encuentra disponible en el evento va más por algo “simbólico”, ya que se mezcla con gaseosa de limón para “alivianar” el preparado.

Cocinera con blusa fucsia pica limones en tabla verde, con jarra de bebida y frutas de fondo.
Preparación de carrulim.

“Es una cuestión simbólica; ponemos la caña, pero alivianamos con gaseosa y limonada. Se complementa, la gente quiere conservar la tradición, pero para algunos la caña es muy fuerte y no se consume. Siempre que haya caña, ruda y limón, pero con algo para alivianar”, detalló a ABC TV.

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100 litros de carrulim

Según la comuna capitalina, para este sábado se prepararon cerca de 100 litros de carrulim, una cantidad superior a la del año pasado e inclusive las personas que se acerquen a la plaza podrán llevar la bebida en recipientes propios.

Dos personas en vestimenta casual manipulan ingredientes sobre una mesa decorada, mientras preparan cócteles en un ambiente al aire libre.
Carrulim listo para tomar.

Por otra parte, la actividad también estará acompañada por presentaciones de música y danza paraguaya para dar inicio a las celebraciones del mes del folclore y de la guarania.

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