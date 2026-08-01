Bomberos de Ñemby piden ayuda para recuperar sus móviles hidrantes

Desde el cuartel explicaron que la falta de estos vehículos representa una gran dificultad durante los procedimientos, ya que Ñemby no cuenta con hidrantes y los bomberos dependen de estos camiones para transportar agua hasta los lugares donde se registran incendios.

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“Uno de los dos grandes problemas que tenemos actualmente es que nuestros dos móviles de agua, tanto la unidad forestal como la unidad de incendios estructurales, se encuentran inoperativos por problemas mecánicos”, explicó el bombero Álvaro Maidana a ABC TV.

Los costos

El móvil utilizado para incendios forestales ya recibió una inversión superior a los G. 5 millones en reparaciones, aunque todavía necesita algunos trabajos para quedar completamente operativo.

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En tanto, el camión destinado a incendios estructurales requiere unos G. 23 millones para solucionar problemas en la caja y el sistema de cambios.

Este último vehículo fue donado desde Escocia, por lo que sus repuestos deben ser importados debido a que no se encuentran disponibles en el mercado paraguayo, lo que aumenta los costos y demora las reparaciones.

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Maidana señaló que contar con ambos móviles funcionando es fundamental para brindar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

“Dificulta mucho no tener un móvil para transportar el agua hasta el lugar del incendio, sobre todo porque en Ñemby no tenemos hidrantes y debemos pedir ayuda a compañías vecinas”, indicó.

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Pedido de ayuda

Ante esta situación, los bomberos apelan al apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para poder reunir los fondos necesarios y recuperar la operatividad del cuartel.

“Nosotros siempre estamos para la comunidad, pero hoy necesitamos también que la comunidad nos ayude para seguir con nuestra labor”, expresó Maidana.

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El cuartel informó que estará difundiendo actividades para recaudar fondos y habilitó canales de contacto para quienes deseen colaborar.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 0983 877-663 o realizar aportes a la cuenta del cuartel mediante el alias RUC; 82734-4.