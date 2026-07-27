Polémica declaración de Lula: Alliana pide a Brasil devolver cañón Cristiano

“La Guerra Guasu dejó a nuestro país en ruinas; de ello nos levantamos con valentía de hierro y titánica entereza. Sobre este episodio debemos hablar con franqueza histórica. Fue un capítulo vergonzoso, pactado desde un Tratado funesto para destrozar nuestra nación. Aquella guerra, que masacró a nuestros niños, quemó hospitales y saqueó Asunción, enluta la memoria. Nosotros estamos trabajando por el futuro, pero la devolución del Cañón Cristiano, los archivos y las reliquias históricas por parte del Brasil podría ser un gesto de fraternidad que ayude a reparar este pasado”.

Así expresó en su cuenta de Facebook, Pedro Alliana, el vicepresidente de la República, en ejercicio de la Presidencia y próximo precandidato presidencial de Honor Colorado para el 2028. El segundo del Poder Ejecutivo respondió indirectamente a las polémicas expresiones del jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870).

Por su parte, el presidente Santiago Peña se mantiene en silencio y viajó esta tarde rumbo a Lima (Perú) para asistir mañana a la asunción presidencial de Keiko Fujimuri. De la capital peruana, el mandatario se trasladará a Quito para realizar una visita oficial a su colega ecuatoriano Daniel Novoa. Su retorno se prevé este miércoles 29 de julio.

A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó Lula, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

Lula, agregó: “Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

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En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

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Las polémicas expresiones de Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, conflicto bélico que Paraguay enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay por largos cinco años (1862-1870). Esta conflagración casi aniquiló al país, tanto en población y como materialmente.

Pese a varias críticas de parlamentarios e historiadores paraguayos, la Cancillería se mantiene en total silencio sobre las expresiones del presidente del Brasil, Lula da Silva, sobre la Guerra contra la Triple Alianza.

Silencio de la Cancillería

Desde el viernes pasado, la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, se mantiene en silencio respecto a las declaraciones de Lula da Silva. Hoy el presidente del Congreso Nacional paraguayo, el senador cartista Basilio Núñez (ANR-HC), publicó en redes sociales un comunicado en el que sienta postura sobre polémicas declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente brasileño relacionadas a la Guerra contra la Triple Alianza.

Hasta el momento la Cancillería nacional no reaccionó y se desconoce si convocó al embajador brasileño en Asunción, José Antonio de Carvalho, para expresar el malestar del Gobierno paraguayo. Es lo que dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Una medida más drástica es que el gobierno paraguayo llame a consultas al embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo.

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Diplomacia sólida y de principios

En su último informe de gestión ante el Congreso, el 1 de julio de este año, el presidente Santiago Peña dijo que su diplomacia “pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”. Señaló, además, que “ser un jugador de clase mundial” exige una política exterior “sólida y de principios”. Sin embargo, parlamentarios cuestionaron la doble moral del Gobierno y de “bajarse rápido los pantalones” en la polémica Celeste Amarilla y Kylian Mbappé.

“Bajo mi Gobierno, el Paraguay dejó de ser un país de la periferia para situarse en el epicentro de las relaciones diplomáticas. Me ha impresionado la frase del gran poeta pilarense Carlos Miguel Jiménez, quien ya en 1946 reclamaba que debía ”abolirse en el futuro la diplomacia de la cobardía". Eso es lo que hicimos: abandonamos ladiplomacia tímida por una que pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”, expresó Peña, ante el Congreso.

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Reacción de legisladores

El presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, reaccionó hoy y manifestó que las expresiones de Lula da Silva “han generado una profunda reacción en el Paraguay” y añadió que “cuando (la Guerra de la Triple Alianza es evocada) por la máxima autoridad de un Estado hermano, esperamos que se lo haga con el respeto y la sensibilidad que merece una tragedia que marcó para siempre la historia del Paraguay”.

También se manifestó en redes, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC).

Asimismo, legisladores del PLRA, como Celeste Amarilla y Ever Villalba, e historiadores paraguayos han cuestionado las expresiones del presidente brasileño y señalado que la guerra no comenzó por ambiciones expansionistas de Paraguay, sino como una reacción del Gobierno paraguayo de esa época ante una intervención militar del Imperio de Brasil en Uruguay.