Diputados acuerdan repudio a Lula, comisión para recuperar trofeos de guerra y “día de luto nacional”

A su vuelta de Perú, donde acompañó al presidente de la República, Santiago Peña, para los actos de asunción a la presidencia de Perú de Keiko Fujimori, el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre firmó la declaración unicameral Nº 1836 “que repudia las declaraciones del presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por distorsionar y minimizar la dimensión histórica de la guerra de la Triple Alianza”.

El documento remarca que Lula se expresó “desconociendo la complejidad de los antecedentes del conflicto, el profundo sufrimiento humano soportado por el pueblo paraguayo y las consecuencias demográficas, económicas, institucionales y territoriales que marcaron profundamente el devenir de la República del Paraguay”.

El documento, además “exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar las gestiones diplomáticas para la restitución del cañón cristiano y demás trofeos de guerra pertenecientes al patrimonio histórico nacional” y que se encuentran en poder de Brasil.

Ayer, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó esta declaración, pero al haber tres propuestas distintas, se acordó que hoy, en Mesa Directiva se llevaría una propuesta unificada, lo cual ahora se plasmó en este documento oficializado por Latorre.

El documento además señala que se “reafirma el compromiso de la Honorable Cámara de Diputados con la defensa de la memoria histórica de la República del Paraguay”.

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Una “Comisión Especial” para recuperar los trofeos de guerra

Ante esto, esta mañana en la reunión de Mesa Directiva, el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera planteó colaborar en las gestiones eventuales de la Cancillería para reclamar los trofeos de guerra, creando una Comisión Especial unicameral con dicho fin.

“Hemos decidido crear una Comisión Especial de parlamentarios para buscar los mecanismos, a través de nexos políticos, para hacer la gestión y recuperar esos trofeos de guerra, de modo de acompañar las gestiones que van a iniciar desde la Cancillería Nacional”, sostuvo.

No obstante, volvió a minimizar el silencio en este tema puntual del presidente Santiago Peña y de la Cancillería a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, que siguen callados ante los dichos de Lula, que pretendió pintar a Paraguay como el agresor y responsable de la Guerra de la Triple Alianza.

“Pedro Alliana, obviamente al ser vicepresidente de la República y ser presidente en ejercicio, al hablar él ya habla el gobierno. Ya estaría de más hasta que el canciller vuelva a replicar lo que dice el vicepresidente”, sostuvo.

Alegó que la intención no es confrontar con Brasil, sino buscar mediante la “diplomacia parlamentaria” recuperar los trofeos de guerra.

Media sanción a declaran 12 de agosto día de “luto nacional”

La Cámara de Diputados también ayer en su sesión ordinaria dio media sanción al proyecto de ley que declara el 12 de agosto de cada año como “Día del Luto Nacional” en conmemoración de la bárbara quema del hospital y la masacre de inocentes e indefensos durante la Guerra de la Triple Alianza.

“No tenemos que dejar en el olvido lo que ocurrió en Piribebuy el 12 de agosto de 1869, donde luego de que haya ganado el ejército brasileño al mando del Conde D’eu, no fue suficiente para ellos vencer, sino que han quemado nuestro hospital, que es algo que se respeta dentro del marco de una guerra. Sin embargo, ellos han quemado con personas que murieron achicharradas, murieron vivas quemadas. Realmente muy cruel”, dijo.

Con la media sanción de Diputados, queda en manos del Senado sancionar el proyecto de ley "que declara el día 12 de agosto de cada año, como día de luto nacional en memoria de los hechos ocurridos en la ciudad de Piribebuy en el año 1869″, que no implicará agregar un nuevo feriado.

“La propuesta es que sea un día de luto, no es feriado, es un día de luto con banderas a media asta y que eso pueda ser recordado por siempre. No debemos olvidar lo que pasó en la historia para no volver a repetirla nunca más", dijo Vallejo.