CEJ dice que 60% de presos no tienen condena firme: lanzan campaña para visibilizar hacinamiento

“La otra cara de la prisión preventiva” se llama la campaña con la que el CEJ busca visibilizar como 11.000 personas sin condena hoy forman parte de la hacinada población penitenciaria.

Según el estudio dado a conocer, lanzan esta campaña en un contexto donde el sistema penitenciario paraguayo enfrenta una crisis de hacinamiento y sobrepoblación crítica.

Agregan que esta es una iniciativa que busca poner en debate público las consecuencias de utilizar la cárcel como única medida de seguridad.

El informe de 2025 del Ministerio de Justicia reporta que el 60% de las personas en prisión no tienen condena firme. Es decir, de los 19.426 internos reportados al cierre de 2025, más de 11.000 hombres y más de 600 mujeres aún esperan su resolución.

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Crecimiento de la población penitenciaria

Señalan que la población penitenciaria creció de manera sostenida, pasando de 14.370 personas en 2021 a 19.426 en 2025.

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Actualmente la superpoblación promedio es del 147%, distribuida de la siguiente forma:

Tacumbú , superpoblación del 446%

Emboscada , superpoblación del 839%

San Pedro , superpoblación del 1.047%

Villarrica, superpoblación del 1.225%

Villarrica posee el índice más alto, donde se alberga a 649 personas para un espacio establecido sólo para 53.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, alertó además que el hacinamiento agrava la prevalencia y el aumento sostenido de enfermedades como Tuberculosis, VIH y Sífilis.

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Materiales informativos sobre derechos humanos y prisión preventiva

Al respecto, desde el CEJ facilitaron materiales informativos para difundir y facilitarlos tanto a medios de comunicación, como al público en general y a fin de fortalecer la comunicación en Derechos Humanos.

Estos recursos son:

Mini-serie de historias de vida basadas en la vida real en formato podcast, de 1 a 2 minutos cada uno.

Kit de materiales para difusión con recomendaciones para informar sobre justicia y derechos humanos.

Guía Ciudadana sobre Medidas Alternativas : ¿Cuál es el proceso que debe seguirse para determinar prisión preventiva onmedidas alternativas a la prisión?

El costo de encarcelar sólo por prejuicios : Quién representa mayor peligro, ¿una red criminal operando o una persona detenida por microtráfico?

Las consecuencias de la cárcel para la sociedad : ¿Cuál es la diferencia entre enfrentar el proceso judicial en prisión y en libertad?

Guía de mitos y realidades sobre la prisión preventiva.

Explican que el CEJ es una organización dedicada a la investigación, formación y promoción de políticas públicas en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en Paraguay. La campaña “La otra cara de la prisión preventiva” cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, en el marco del proyecto “Acceso a justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”.