Cambyretá: habilitarán muestra artística internacional “Caña con Ruda” en el Mirador de la Costanera

La muestra de arte, organizada por la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart), denominada “Caña con Ruda”, estará abierta desde el 4 de agosto hasta el 4 de setiembre de este año, con entrada libre y gratuita.

La muestra permanecerá disponible durante las fechas del Mundial de Rally o puede ser una alternativa interesante durante una escapada de turismo interno por la región.

La actividad busca fusionar el arte con esta tradición ancestral, exhibiendo obras en una gran diversidad de técnicas, entre ellas acuarela, cerámica, acrílico y otras.

Tendrá lugar en el Mirador de la Costanera San Francisco, en el distrito de Cambyretá. La muestra estará disponible de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00.

Es una muestra colectiva que celebra la tradición de tomar caña con ruda cada 1 de agosto, una costumbre guaraní para alejar la mala suerte y atraer la salud y la buena fortuna. Los artistas se inspiran en la cultura ancestral para evocar sus obras de arte.

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Arte y tradición

La convocatoria Caña con Ruda abrió sus puertas al ámbito internacional, reuniendo a artistas visuales y plásticos de Paraguay, Argentina y Brasil.

Destacaron que los tres pueblos están hermanados por una misma raíz cultural y que hoy dialogan a través del color, la forma, la textura y la mirada contemporánea.

Las obras que integran esta exposición no solo rinden homenaje a la costumbre popular; la reinterpretan, la cuestionan y la expanden. En cada pieza hay un rastro de la alquimia de nuestra tierra y de esa fe compartida que nos invita a sanar y volver a empezar.

Los organizadores explicaron que este encuentro promueve la identidad regional, que se vuelve lenguaje universal, donde el arte, al igual que nuestro brebaje más antiguo, se ofrece como un acto de sanación, puente y celebración colectiva.

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El Carrulim

Existen varias versiones del brebaje conocido como Carrulim, pero la más tradicional se prepara con caña blanca, ruda y limón. Entre las variantes más solicitadas está la que contiene siete hierbas.

Esta preparación, según la tradición, debe tomarse en siete tragos con el fin de ahuyentar las malas vibras que llegan en el octavo mes del año. Algunas variantes de esta práctica en la región indican que debe ser consumida en ayunas y al iniciar el primer día del mes.

La ruda, cuyo nombre científico es Ruta graveolens, es una planta con propiedades medicinales y también se considera un amuleto en algunas culturas. Se utiliza en la medicina tradicional para tratar diversas dolencias, como problemas digestivos, dolores de cabeza y afecciones de la piel.

La relación entre la mala onda o la desgracia augurada para agosto está vinculada con el calendario agrícola, debido a que este mes solía ser el momento en el que nuestros ancestros quedaban sin provisiones si no había una buena cosecha o a consecuencia de una mala planificación para sobrellevar el invierno.