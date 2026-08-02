Autos Locos vuelve a encender la emoción en Caaguazú

La jornada del certamen que este año celebra su segunda temporada a nivel país y reúne a competidores provenientes de distintos puntos del territorio nacional.

se desarrolla sobre un circuito especialmente preparado en el barrio San Roque de la ciudad de Caaguazú, con estrictas medidas de seguridad y una masiva presencia de aficionados que llegaron para observar el descenso de los singulares vehículos artesanales construidos por los propios participantes.

El presidente de Autos Locos Paraguay, Fernando Portillo, recordó que esta iniciativa nació en 2021, en plena etapa posterior a la pandemia, durante una reunión de amigos que buscaba generar una actividad capaz de reactivar la economía local en Caaguazú.

Según explicó, la primera edición tuvo un fuerte componente solidario, ya que las entradas consistieron en víveres destinados a un hogar de ancianos. Con el paso de los años, el evento fue creciendo hasta transformarse en un campeonato nacional, que en 2026 cumple su segunda edición consecutiva.

Portillo señaló que la primera fecha del campeonato se disputó en Ciudad del Este y que la segunda corresponde a Caaguazú, ciudad considerada la cuna de los Autos Locos en Paraguay.

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Para esta jornada están inscriptos 35 vehículos, aunque el promedio habitual oscila entre 30 y 50 competidores por fecha, dependiendo de la distancia y de la ciudad organizadora.

Los participantes llegan desde Caaguazú, San Bernardino, Paraguarí, San Lorenzo, Luque, Asunción, Ciudad del Este, Minga Guazú, Campo 9 y otras localidades, lo que refleja el crecimiento sostenido de la modalidad y su alcance nacional.

La competencia está abierta a cualquier persona que desee fabricar su propio auto loco, siempre que cumpla con el reglamento técnico establecido por la organización. El piloto debe ser mayor de edad y firmar una conformidad, asumiendo la responsabilidad de su participación.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el refuerzo de las medidas de seguridad. La organización dispuso vallas de protección a lo largo de todo el circuito, dos ambulancias —una de Bomberos Voluntarios y otra privada— y coordinación con el Hospital Regional de Caaguazú para responder ante cualquier eventualidad.

Portillo destacó que en cada evento se realizan mejoras en materia de seguridad y pidió a las familias mantener a los niños alejados de las vallas para que todos puedan disfrutar del espectáculo con tranquilidad.

Entre los pilotos presentes se encuentra Milner Ortigoza, quien participa desde hace siete u ocho ediciones. El competidor describió la experiencia como una forma de volver a la niñez y compartir momentos únicos con amigos de diferentes ciudades del país.

Ortigoza señaló que, más allá de la competencia, el evento permite crear nuevas amistades y mantener vivo el espíritu de diversión que caracteriza a los Autos Locos. También valoró positivamente el trabajo de la organización y el regreso de la fecha a Caaguazú.

La séptima edición de Autos Locos en Caaguazú y la decimocuarta a nivel nacional consolidan a esta actividad como uno de los eventos alternativos de mayor crecimiento en Paraguay, combinando ingenio, trabajo en equipo, turismo interno y entretenimiento para toda la familia.

Con vehículos de diseños extravagantes, pilotos disfrazados y un ambiente festivo, Caaguazú vuelve a demostrar por qué es considerada la capital paraguaya de los Autos Locos, en una jornada que promete emociones, risas y una fuerte convocatoria ciudadana.