Monumento a la Virgen de la Asunción: entre la tradición y lo nuevo

El próximo 14 de agosto será inaugurado en la avenida Costanera Norte de Asunción, cerca de la fachada del Palacio de López, un monumento a la Virgen de la Asunción, con motivo del aniversario 490 de la fundación de la capital paraguaya.

El monumento fue encargado por la Arquidiócesis de Asunción y la obra de construcción sigue en curso en la Costanera.

El diseño del monumento estuvo a cargo de la escultura Ingrid Seall, quien explicó en un material divulgado por la Arquidiócesis el desafío de crear una imagen que balancee tradición e innovación.

“Crear algo nuevo dentro de una tradición”

“No solo es crear o recrear un ícono, es una imagen reconocida por la mayoría de los paraguayos (...) Está la expectativa de los fieles y el compromiso como artista de proponer algo innovador”, dijo Seall.

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La escultora enfatizó que encaró la tarea de diseñar la obra con el fin de “proponer algo actual que, al mismo tiempo, siga representando a esta fe” y “crear algo nuevo dentro de una tradición”.

La construcción del monumento, coordinada por el presbítero Erwin Soto, comenzó el pasado 13 de julio. La estatua de la Virgen tendrá 3,60 metros de alto y estará colocada sobre un pedestal de 6,00 metros de alto.