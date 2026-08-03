Agencias de viajes piden intervención de la Dinac a aerolínea

Según un comunicado público, las asociaciones que representan a las agencias de viajes del Paraguay, Asatur y la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay (Aavip) informaron que solicitaron formalmente la intervención de la Dinac ante la reiterada ocurrencia de cancelaciones, reprogramaciones de vuelos y demoras en los reembolsos por parte de la aerolínea Paranair.

“En las últimas semanas la situación se ha agravado, registrándose cancelaciones de vuelos regulares que dejaron pasajeros varados y sin alternativas razonables para continuar sus viajes, ocasionando perjuicios personales, laborales, comerciales y turísticos”, indica el documento.

Citan que entre los casos más recientes se encuentra la cancelación de un vuelo chárter y la suspensión del servicio regular a Montevideo sin posibilidad de reprogramación durante varios días.

“Las agencias de viajes desean dejar en claro que no operan los vuelos ni toman decisiones sobre cancelaciones, reprogramaciones o reembolsos. Sin embargo, son quienes reciben diariamente los reclamos de los pasajeros y dedican incontables horas de trabajo a gestionar soluciones que dependen exclusivamente de la compañía aérea”, aclaran.

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Denuncian a Paranair

Insisten en que su planteamiento no busca perjudicar a ninguna empresa ni afectar la conectividad del país, por el contrario, entienden que Paraguay necesita una aviación comercial sólida, confiable y competitiva.

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Aclaran que es precisamente por este objetivo que consideran indispensable que las normas aeronáuticas se cumplan y que todos los operadores actúen con responsabilidad hacia los usuarios.

Expresan su confianza en que la Dinac ejercerá las facultades que le otorga la ley para investigar los hechos denunciados y adoptará las medidas que correspondan en resguardo de los derechos de los pasajeros y de la seguridad jurídica del transporte aéreo.

Agregan que las agencias continuarán acompañando a cada pasajero afectado, como lo han hecho hasta ahora, pero consideran imprescindible que la opinión pública conozca que las responsabilidades por la operación de los vuelos corresponden exclusivamente a la aerolínea.

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“Hoy en día, dadas las constantes situaciones que se dan, elegir Paranair no brinda las garantías de cumplimiento necesarias”, sentencian.

Instituciones ya accionaron ante denuncias contra Paranair

En comunicación con nuestra redacción, el ministro de Senatur, Jacinto Santamaría, aseguró que están trabajando en comunicación permanente con Dinac y con Asatur, haciendo el seguimiento de las denuncias y acompañando institucionalmente el pedido.

“Efectivamente existe el problema de incumpliento, que fue denunciado por Asatur. Estamos trabajando en comunicación permanente con Dinac y con Asatur, haciendo el seguimiento”, refirió.

Por su parte, el presidente de Dinac, Nelson Mendoza, confirmó que ya iniciaron una serie de acciones ante las denuncias desde hace varios días, cuando recibieron las denuncias.