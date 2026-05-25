Estas son las razones por las cuales los pasajes aéreos no bajarán de precio, según las agencias de turismo

El Gobierno promulgó recientemente una ley que derogó el inciso f) del artículo 33 de la Ley N.º 2828/05 de Turismo. A través de la nueva disposición, se eliminó una comisión de hasta 6% que las aerolíneas debían pagar a las agencias de viaje por cada boleto vendido.

En ese contexto, dos asociaciones de turismo aclararon que en realidad, de facto, desde el 2020 ya no reciben dicha comisión, por lo que hoy no habrá ningún descuento o reducción de tarifa para los usuarios finales.

La Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) y la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay (Aavip) aclararon primero, vía comunicado conjunto, que dicho porcentaje nunca constituyó un impuesto ni un interés aplicado a las aerolíneas, sino que una comisión mínima establecida por ley a favor de las agencias de viajes, por la venta de pasajes aéreos.

Sin embargo, ese esquema dejó de aplicarse hace varios años, especialmente desde la pandemia, cuando las agencias aceptaron una reducción progresiva, primero al 1% y luego a 0%, para sostener la continuidad de la operación y la recuperación del sector aéreo y turístico.

Desde entonces, según dichas asociaciones, la comisión ya no se venía percibiendo de hecho, aunque la referencia legal continuaba vigente.

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Se eliminó una norma que ya no se cumplía

En entrevista con ABC Color, la presidenta de Asatur, Rosanna Fustagno, sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo no introdujo cambios operativos inmediatos, sino que solo formalizó una situación que ya estaba consolidada en el mercado.

“Lo que hizo el presidente fue oficializar algo que ya no se estaba cumpliendo hace años, pero que seguía siendo una de las razones, entre comillas, de excusas (de las aerolíneas) para no optar por Paraguay como destino viable para la conectividad”, explicó.

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En esa línea, señaló que la eliminación del inciso f del artículo 33 de la ley de Turismo “quita un argumento que era utilizado por algunas aerolíneas para cuestionar la normativa paraguaya”, incluso cuando en la práctica la comisión ya no se aplicaba. “Ahora no hay excusa en ese sentido. Ese argumento ya no lo pueden usar”, apuntó.

¿Habrá impacto en tarifas?

Desde Asatur insistieron en que la derogación no tendrá impacto en los precios de los pasajes aéreos, dado que la estructura tarifaria actual responde a decisiones comerciales de las aerolíneas y a factores globales del sector, como por ejempo, el precio del combustible y la fabricación de nuevas aeronaves.

La dirigente también recordó que cerca del 70% de las ventas aéreas en Paraguay todavía se canalizan a través de agencias y operadores de viajes, lo que mantiene a este sector como un actor relevante en la cadena de comercialización.

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Desafíos estructurales del sector aéreo

Pero más allá del cambio normativo, desde Asatur advirtieron que los principales desafíos de Paraguay siguen vinculados a la conectividad aérea, la infraestructura aeroportuaria y la necesidad de políticas públicas sostenidas que impulsen la competitividad del turismo.

Fustagno planteó la aspiración de que nuestro país avance hacia un rol más estratégico en la región. “Paraguay debe mejorar radicalmente la infraestructura aeroportuaria y seguir trabajando en políticas de Estado que permitan concretar que seamos el tan soñado hub aéreo de Sudamérica, así como Panamá lo es entre las Américas”, señaló.

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Derechos del pasajero y rol del Estado

Por otro lado, la presidenta de Asatur aprovechó para señalar otro de los puntos de interés del rubro, que es la vulnerabilidad de los pasajeros frente a cancelaciones o demoras y la necesidad de fortalecer mecanismos de protección al consumidor.

Si bien destacó que las agencias cumplen un rol de acompañamiento en la gestión de viajes, advirtió que su capacidad de acción es limitada si no existe una regulación estatal más estricta sobre penalizaciones y responsabilidades de las aerolíneas.

En ese marco, insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en la eliminación de una figura legal ya inactiva (el 6%), sino en la construcción de un marco más amplio que fortalezca la conectividad, la competencia y la protección efectiva del pasajero.

Dinac defendió eliminación oficial de comisión

El fin de semana, Nelsón Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), había conversado con ABC y señalado que el principal efecto inmediato que busca la medida es brindar mayor previsibilidad a las aerolíneas para proyectar inversiones de largo plazo.

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“La eliminación de esta carga otorga, por sobre todo, seguridad y previsibilidad en las proyecciones de negocio de largo plazo de las aerolíneas”, afirmó.

Según explicó, la reducción de costos y la menor intervención estatal en la cadena comercial pueden derivar en tarifas más competitivas, aunque aclaró que el impacto final dependerá del comportamiento del mercado. “Un Estado que deja de intervenir innecesariamente en la cadena comercial genera condiciones reales para tarifas más competitivas”, resaltó.