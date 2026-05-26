Nueva ley apunta a dar seguridad jurídica y limitar la intervención estatal entre empresas privadas, afirma Senatur

El ministro de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Jacinto Santa María, en conversación con ABC Color, afirmó que la disposición que estaba contemplada en la Ley 2828/05 de Turismo, que recientemente fue derogada, representaba “una directa intromisión del Estado en una cuestión netamente comercial”.

“El artículo 33, inciso f), establecía que las compañías aéreas estaban obligadas a pagar una comisión no menor al 6% de la tarifa del pasaje. Esa disposición constituía un pésimo mensaje que Paraguay enviaba a los inversores del exterior”, señaló.

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Añadió que la derogación busca dejar en claro que “el Gobierno considera inadmisible este tipo de intromisión pública en cuestiones que deben ser libremente pactadas entre empresas”.

Explicó que la estrategia oficial de la Senatur se centra en aumentar el turismo receptivo para generar más demanda de vuelos y, con ello, mejorar las condiciones del mercado aéreo paraguayo.

Una norma que ya no se aplicaba

El debate surgió luego de que la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) y la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay (Aavip) difundieran un comunicado en el que aclararon que ese 6% no representaba un impuesto ni un recargo para el pasajero, sino una comisión mínima fijada por ley para las agencias de viajes.

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Ambos gremios recordaron además que, desde la pandemia, las agencias ya no percibían esa comisión y apuntaron que la derogación no necesariamente implicará una reducción en el precio de los pasajes.

En esa línea, Santa María reconoció que la figura prácticamente había quedado sin efecto en la práctica y coincidió también con la postura de Asatur y Aavip sobre los precios de los boletos aéreos.

El desafío de la conectividad

Para el Ejecutivo, el principal problema del mercado aéreo paraguayo sigue siendo la baja conectividad y el reducido flujo de pasajeros internacionales.

“Tenemos poca conectividad porque todavía no tenemos el flujo suficiente de turistas del exterior que justifique que más aerolíneas vengan a operar aquí”, explicó.

Agregó el titular de Turismo que el Gobierno busca romper lo que calificó como un “círculo vicioso”: pocos turistas generan menos vuelos y menor competencia, lo que termina impactando en tarifas más elevadas y menos opciones para los viajeros.

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Ante ese escenario, la estrategia oficial apunta a atraer grandes inversiones turísticas. “Decidimos apostar por la atracción de grandes inversiones que vengan a crear parques temáticos de última generación y complejos de entretenimiento de alta tecnología, que atraigan masivamente a los turistas”, indicó.

De acuerdo con Santa María, el aumento del movimiento turístico permitiría que más compañías aéreas operen en Paraguay y que la competencia genere mejores precios.

Más turismo traerá más vuelos

Consultado si la eliminación de la comisión podría derivar en nuevas rutas internacionales o en la llegada de más aerolíneas, el funcionario que, lo único que permitirá atraer nuevas aerolíneas y abrir más rutas hacia Paraguay “será la ampliación y diversificación de nuestra oferta turística”, afirmó.

El funcionario agregó que el Gobierno mantiene conversaciones permanentes con aerolíneas, operadores turísticos y otros actores del sector.

“El principal efecto que tuvo la promulgación de esta ley fue generar más confianza en el sentido de que el Estado no va a intervenir en cuestiones que son de libre negociación entre empresas privadas”, dijo.

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Reconoció que Paraguay enfrenta desventajas regionales debido al bajo movimiento de pasajeros y a la limitada conectividad aérea.

“La escasa conectividad repercute no solo en el costo de los pasajes para venir al Paraguay, sino también en las dificultades de conexión, al no tener más vuelos directos”, finalizó.