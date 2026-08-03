Emotivo homenaje al primer director del Vocacional Carlos Antonio López

En un solemne acto póstumo, el profesor Santiago Sánchez Gadea fue condecorado en el Colegio Técnico y Centro Vocacional Carlos Antonio López, ubicado en el barrio Bernardino Caballero de Asunción. Se trata del primer director de la emblemática institución, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Sánchez Gadea asumió la dirección de la Escuela Técnica Vocacional, como se denominaba entonces la institución, en 1948, según cuentan sus familiares, quienes estuvieron presentes en la ceremonia de homenaje al educador, quien fue también abogado y llegó al cargo de viceministro de Educación cuando Raúl Peña era el ministro de Educación.

“Estamos aquí para rendir homenaje a una persona que, con visión, compromiso y vocación de servicio, contribuyó a sentar las bases de esta institución que hoy continúa formando generaciones de jóvenes con valores, conocimientos y capacidades para servir a la sociedad”, afirmó Alexis Montiel, encargado de despacho de la dirección general del colegio.

Agregó que la historia de todo centro educativo comienza gracias al esfuerzo y la dedicación de hombres y mujeres que “soñaron con una educación técnica de calidad”. También dijo que recordar al primer director es reconocer ese legado que ha perdurado a lo largo de los años y que sigue inspirando el trabajo de quienes hoy tenemos la responsabilidad de conducir esa casa de estudios.

La historia del primer director del Vocacional, un legado que perdura

Durante la ceremonia, Clyde Sánchez, hija del homenajeado, rememoró la visión de su padre, quien en la década de 1940 fue becado a las universidades de Vanderbilt y Columbia en EE. UU. Tras conocer el sistema educativo norteamericano, Sánchez Gadea impulsó la creación de escuelas de artes y oficios en Paraguay, dando origen el 2 de marzo de 1948 a lo que hoy es el Colegio Técnico Carlos Antonio López.

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Además de Clyde, participaron de la ceremonia sus hermanos Jorge Fulvio, Carlos Guillermo y Astrid; juntos recordaron a sus hermanos Pedro Santiago y Joaquín Eulogio +.

Clyde indicó que pasando por la calle Europa, en una ocasión los hermanos decidieron que debían visitar la institución educativa que había sido dirigida por su padre, hasta que un día pasó. Se reunieron y fueron hasta la sede del barrio Bernardino Caballero.

Al ingresar, vieron la galería de directores y grande fue su sorpresa cuando no encontraron la fotografía del papá. “Hace unos años ya nos habían solicitado un retrato del primer director, papá”, rememoró Clyde con nostalgia. Hoy, la importante figura del fundador de la institución educativa, ocupa un merecido espacio entre los grandes hombres que marcaron su historia y, sobre todo, la de sus estudiantes.