Puerto Pinasco: “sobra amistad, pero falta educación”

Vergonzoso. Mientras el mundo se prepara para celebrar el Día Internacional de la Amistad -que se recuerda este jueves 30 de julio-, y cuyo origen se dio de la mano del doctor Artemio Bracho, en la ciudad de Puerto Pinasco, Chaco Paraguayo, escuelas indígenas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pasan penurias en esta ciudad.

Cuatro centros educativos indígenas, que funcionan en distintas comunidades de este distrito, ni siquiera cuentan con sillas pedagógicas en clase. Los niños se sientan en precarios bancos improvisados, hechos con tablas de madera y ladrillos huecos como soportes, apoyando sus cuadernos en sus pequeños regazos para escribir las lecciones. Prácticamente, estudian en el piso.

En otras instituciones educativas de Puerto Pinasco sí cuentan con sillas, pero están muy deterioradas. Además, estos muebles deteriorados tampoco tienen pupitres, por lo que los estudiantes también utilizan sus piernas como mesas para no perderse sus lecciones.

“La falta de infraestructura y de condiciones dignas para que los niños indígenas vuelvan a clase pone en evidencia, una vez más, la postergación que sufren estas comunidades”, afirmaron los líderes comunitarios de la zona.

Crisis educativa en Puerto Pinasco: estas son las escuelas más afectadas

Escuela Básica N° 7734 San Pedro , de la comunidad Laguna Teja .

Escuela Básica N° 7792 Monte Kue , de la comunidad homónima.

Escuela Básica N° 11531 “ Dora Kent de Eaton ” Kenaten , más conocida como “Kenaten”, de la comunidad que lleva este nombre.

Escuela Básica N° 5.958 “Alegría”, de la comunidad La Leona.

Las cuatro instituciones pertenecen al Pueblo Angaite, de la familia lingüística Maskoy. Es una de las comunidades indígenas más rezagadas que habitan en el país.

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El promedio de años de estudio de los Angaite es de apenas 2,9 años, uno de los más bajos del Paraguay. Actualmente, el promedio nacional es de 9,8 años de estudio entre la población infanto-juvenil, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La falta de infraestructura adecuada, transporte, alimentación y la necesidad de más colegios (educación media), son algunas de las razones que excluyen del sistema educativo a los niños Angaite.

Puerto Pinasco: consiguieron sillas, pero no tienen medios para trasladarlas

Leticia Quiroga, responsable de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 18-31 Puerto Pinasco, en contacto con un medio de la zona, aseguró que consiguieron un lote de sillas para instituciones educativas del distrito. No obstante, afirmó que la dificultad es el traslado porque no tienen medios de transporte para llevarlas hasta las escuelas que más necesitan.

Pidieron auxilio al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y a la Gobernación de Presidente Hayes, sin recibir respuesta hasta la fecha.

Los líderes comunitarios y padres de familia exigen una respuesta urgente y una solución definitiva, atendiendo al reinicio de clases, tras las vacaciones de invierno. Claman que las autoridades competentes provean los medios de transporte de manera inmediata, para evitar que sus hijos tengan que dar “clases en el suelo” o en condiciones precarias.

Puerto Pinasco y el origen del Día de la Amistad

El Día Internacional de la Amistad fue propuesto originalmente por el doctor Artemio Bracho en 1958. La idea surgió durante una cena con amigos en Puerto Pinasco, Paraguay. Así nació lo que Bracho, un médico de gran renombre, bautizó en ese entonces como la Cruzada Mundial de la Amistad.

En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el Día Internacional de la Amistad, destacando su importancia en la promoción de una cultura de paz.