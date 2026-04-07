Hallazgo de cadáver en Encarnación: presumen muerte accidental de hombre con varios antecedentes

La principal hipótesis de los investigadores sobre el caso del hallazgo de un cadáver en el río Paraná, la noche de este lunes en el sector de la Costanera de Pacucuá, en Encarnación, determina una posible muerte accidental.

La inspección forense determinó la posible causa de muerte por asfixia por sumersión. Sobre un golpe en la cabeza que presentó el cuerpo, podría coincidir con un posible impacto en la zona de la defensa costera, que tiene piedra bruta.

Además, el cuerpo, en estado de rigidez, tenía en su mano un billete de G. 2.000 y uno de 200 pesos argentinos. Fue identificado por el AFIS como Elvio César Sanabria (44), oriundo del barrio Arroyo Porá de la ciudad de Cambyretá.

Estos elementos hacen presumir que el hombre pudo haber estado bajo los efectos del alcohol, debido a que familiares declararon que se trataría de una persona bebedora y que actualmente estaba en situación de calle.

Lea más: Inestabilidad climática y descenso importante de la temperatura desde la madrugada en el sur del país

Hallaron el cadáver

Según los agentes intervinientes de la Comisaría Segunda, unos pescadores alertaron a los uniformados a través del sistema 911. La notificación llegó a las 18:30 de este lunes y el cuerpo fue extraído del agua a las 19:10 por bomberos voluntarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El médico forense estimó que, por la rigidez del cuerpo, su muerte dataría de al menos 24 horas, por lo que el presunto accidente ocurrió la noche del domingo de Pascua. Entretanto, buscan cámaras de seguridad en las inmediaciones que ayuden a esclarecer el hecho y las circunstancias en que pudo haber ocurrido.

La Policía supone que el hombre ingresó al agua sin percatarse de que a pocos metros hay una caída importante donde termina el refuerzo costero y el río se torna profundo.

El caso está a cargo de la fiscal de turno Zulma Britos, quien ordenó la entrega del cuerpo a familiares.

El fallecido tendría varios antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. Entre ellos: hurto (2008, 2014, 2015, 2021, 2023, 2025), coacción (2012), violencia familiar (2023), robo (2024) y prohibición de salir del país.