Hallan cadáver de un sexagenario en Encarnación e investigan las extrañas circunstancias

Agentes de la Comisaría Tercera de Encarnación informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el interior de una oficina ubicada en el barrio Bernardino Caballero de la capital de Itapúa. El hallazgo fue reportado cerca de las 13:20 de este jueves.

La víctima fatal fue identificada como Juan Juvencio Ortiz Muñoz (66), a quien encontraron ensangrentado en su lugar de trabajo, con 29 puñaladas en todo el cuerpo, según lo reportado por los intervinientes.

Según la forense Clyde Núñez, la probable causa de muerte fue las múltiples heridas punzantes con arma blanca. En el lugar se constituyeron agentes de los departamentos técnicos de Criminalística e Investigaciones.

El fiscal de turno, Luis Albertini, dispuso la entrega del cuerpo a los familiares. Explicó que el crimen fue cometido con saña e indicó que se investigarán las circunstancias del hecho.

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Hallazgo del cadáver

Los familiares indicaron que hacía dos días no tenían comunicación con el sexagenario, por lo que fueron a su oficina y la encontraron cerrada con llave. Llamaron a un cerrajero para que la abriera y se encontraron con la escena.

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La inspección forense determinó que el cuerpo tendría entre 24 y 26 horas de haber fallecido.

De manera preliminar, los investigadores destacaron que aparentemente una computadora que debía estar en la oficina está extraviada, pero realizarán una inspección minuciosa para determinar las circunstancias del crimen.

La víctima se dedicaba al rubro inmobiliario y tenía su oficina frente a su domicilio, en la calle Artigas casi Julio Benítez.