Piribebuy revivirá la batalla heroica que marcó su historia

La puesta en escena estará a cargo de cientos de jóvenes estudiantes y actores comunitarios, quienes, con uniformes y vestimentas de época, representarán a soldados, mujeres, niños y civiles que protagonizaron la Batalla de Piribebuy el 12 de agosto de 1869 durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870). La representación comenzará a las 09:00, en el casco urbano.

El recorrido comprenderá ocho postas instaladas a orillas del arroyo Piribebuy, entre los barrios Santa Ana y Virgen del Rosario, sobre la calle Hilario Amarilla. En cada estación se recrearán los principales acontecimientos de la batalla.

La primera escena mostrará el ingreso del ejército paraguayo, marcando el inicio de la heroica resistencia. Entre los momentos más emotivos también se destacan la representación de las Heroínas de Piribebuy, en homenaje a las mujeres que auxiliaron a los heridos y participaron en la defensa de la ciudad, y el Incendio del Hospital de Sangre, que recuerda uno de los episodios más trágicos del enfrentamiento.

El director de Arte y Cultura de la Municipalidad de Piribebuy, Daniel Espínola, explicó que esta actividad forma parte del calendario cultural del distrito y constituye una herramienta para fortalecer el conocimiento histórico y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Destacó que los protagonistas dedicaron varios meses a investigar los hechos, estudiar a los personajes y ensayar cada escena junto con docentes y actores comunitarios, con el objetivo de ofrecer una recreación respetuosa y fiel a los acontecimientos históricos.

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Importante concurrencia

Cada edición reúne a más de 6.000 visitantes provenientes de distintos puntos del país. Además de preservar la memoria colectiva, la actividad representa un importante impulso para la economía local, beneficiando a comerciantes, artesanos, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Piribebuy, a través de su Departamento de Cultura, con el apoyo de instituciones educativas, docentes, familias y organizaciones de la comunidad.

Más que una representación artística, esta recreación constituye un homenaje al coraje, el sacrificio y el patriotismo de quienes protagonizaron uno de los capítulos más heroicos de la historia nacional, manteniendo vivo el legado de la Ciudad Heroica para las futuras generaciones.

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Otras actividades

Miércoles 12 de agosto: Acto de recordación en memoria de los Héroes y Heroínas de Piribebuy, a partir de las 07:30, en la Plaza de los Héroes.

Desfile estudiantil, cívico, policial y militar, a partir de las 08:30, sobre la calle Gral. Díaz de Piribebuy.

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