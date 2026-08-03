Suba de combustibles golpea a choferes de plataformas y empresas hacen la vista gorda, denuncian

El presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas, Basilio Duarte, dijo en entrevista con ABC que un viaje mínimo hoy cuesta prácticamente lo mismo que un litro de combustible. Cuestionó la inacción de las multinacionales que administran las aplicaciones, al tiempo de urgir al Congreso una legislación específica que regule formalmente el rubro.

“A la par de la suba del combustible no se da el ajuste en las tarifas de los viajes. Estas empresas hacen la vista gorda, hacen caso omiso a toda esta situación. En días y horarios normales la tarifa es muy baja, y hoy prácticamente lo que cuesta un litro de combustible es nuestro viaje mínimo”, lamentó Duarte.

Aclaró además que los incrementos ocasionales por “tarifa dinámica” obedecen únicamente a fluctuaciones momentáneas entre la oferta y la demanda, pero no representan una mejora ni un ajuste en la tarifa básica que percibe el trabajador.

Consecuencias en la salud y jornadas de hasta 18 horas

El referente gremial señaló que el bajo margen de ganancia obliga a los choferes a multiplicar sus horas al volante para sostener sus ingresos, lo que repercute negativamente en su calidad de vida y salud.

La situación es aún más crítica para quienes alquilan vehículos. “Ellos despiertan ya con una deuda: el alquiler del auto de ese día. Primero deben cubrir la cuota diaria del vehículo, la comisión de la plataforma y el combustible, y recién después generar el dinero para llevar a su hogar. Hablamos de jornadas de entre 12 y 18 horas diarias y un desgaste físico y emocional tremendo”, detalló.

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Pese a las dificultades, Duarte indicó que el rubro no deja de crecer debido a la falta de empleo formal en el país. “Por cada 10 conductores que dejan el rubro, entran 50. Hoy el trabajo en plataformas ya no es solo un extra, para muchas familias es su único ingreso diario”, sostuvo.

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Rechazan equiparación con servicios de streaming y piden tarifa técnica

Respecto a los avances normativos, Duarte se refirió al proyecto de ley impulsado en la Cámara de Senadores por el legislador Patrick Kemper. Explicó que el gremio solicitó modificaciones al texto original debido a que las empresas operadoras actualmente se inscriben bajo el genérico rótulo de “empresas de servicios digitales” para evadir regulaciones laborales.

“Ellos se comparan con plataformas de streaming como Netflix o Spotify, pero hay que entender que nadie es asaltado cuando está mirando una película o escuchando música. No hay vidas humanas en juego. Ellos son empresas de transporte a través de aplicaciones digitales, manejan quiénes trabajan y fijan las tarifas, por lo que deben ser reconocidas como tales”, enfatizó.

En lugar de recurrir a cierres de calles o movilizaciones que consideran desgastantes, la federación apuntará al plano jurídico y legislativo para exigir al Estado una mirada profunda hacia el sector.

Entre los reclamos centrales figura la implementación de una tarifa técnica, similar a la utilizada en el transporte público, pero sin apelar a subsidios, que permita ajustar de manera automática el costo del viaje ante variaciones en los costos operativos como el combustible.

Según las estimaciones de la organización, en Paraguay existen actualmente más de 45.000 trabajadores en el rubro, abarcando a conductores de automóviles, mototaxistasy repartidores.

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