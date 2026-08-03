Villarrica: Municipalidad suspende expedición de licencias por millonaria deuda con Opaci

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villarrica suspendió temporalmente la expedición de licencias de conducir y habilitaciones vehiculares debido a la falta total de insumos. Según la administración municipal, la situación responde a una deuda acumulada de G. 384.414.558 con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que mantiene interrumpida la provisión de materiales indispensables para el servicio.

El director de Tránsito, Hermes Quintana, confirmó que actualmente la dependencia se encuentra con “stock cero”, situación que atribuyó a la deuda acumulada con la OPACI, entidad encargada de proveer los insumos utilizados para la expedición de registros y habilitaciones.

De acuerdo con la planilla oficial de liquidación de deudas de Opaci, actualizada al 29 de julio de 2026, la Municipalidad de Villarrica mantiene un pasivo total de G. 384.414.558, distribuido en distintos conceptos.

El mayor compromiso corresponde a los aranceles del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito (RNLCAT). La deuda original por las transferencias de enero a junio de 2026 ascendía a G. 192.000.000, aunque el 20 de julio la Municipalidad realizó un pago parcial de G. 17.702.572, reduciendo el saldo pendiente a G. 174.297.428.

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La planilla también consigna una deuda de G. 60.000.000 en concepto de aportes sociales correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2026, además de obligaciones por G. 150.117.130 por provisión de insumos acumuladas en distintos años. Este último monto se compone de saldos pendientes de G. 182.750 correspondientes a 2017, G. 61.584.380 de 2018, G. 53.650.000 de 2021 y G. 34.700.000 del año 2026.

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Quintana explicó que la falta de pago provocó la interrupción del suministro de tarjetas, adhesivos y demás materiales necesarios para confeccionar los documentos. Indicó, además, que todos esos elementos son entregados en un solo lote por parte de Opaci, por lo que el agotamiento del stock impide realizar cualquier trámite relacionado con licencias u habilitaciones.

El director señaló que mantuvo conversaciones con los responsables de la provisión de insumos, quienes manifestaron la disposición de restablecer el suministro una vez que la Municipalidad concrete un pago parcial de la deuda, situación que actualmente es analizada por el intendente Ovidio Cuevas (ANR) y el área administrativa.

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Mientras tanto, la dependencia solo puede informar a los contribuyentes sobre la situación y solicitarles que aguarden la normalización del servicio. Quintana indicó que no considera conveniente cobrar los aranceles sin poder entregar los documentos correspondientes.

El funcionario evitó precisar una fecha para la reanudación de los servicios y explicó que ello dependerá del resultado de las negociaciones que mantiene la administración municipal con Opaci y los proveedores de los insumos.