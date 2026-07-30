Villarrica: Crisis financiera en la Casa de la Cultura pone en riesgo las clases de casi 1.000 alumnos

Autoridades municipales, docentes y padres de familia analizaron la situación administrativa de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Villarrica, donde la existencia de deudas por alquiler y salarios pendientes genera preocupación sobre la continuidad de las clases impartidas a aproximadamente 1.000 estudiantes.

La situación fue expuesta durante una reunión convocada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, en la que participaron profesores y padres de familia para conocer el estado financiero de las escuelas de arte que funcionan en el predio del edificio Sagrado Corazón de Jesús (exseminario de Villarrica).

La directora municipal de Cultura, Hebelyn Aguirre, explicó que tanto ella como el intendente Ovidio Cuevas (ANR) se encontraron con una deuda acumulada por el alquiler del inmueble, propiedad de la Diócesis de Villarrica, donde funcionan los distintos talleres y escuelas artísticas. Denunciaron que la misma deuda fue heredada de la administración de Magín Benítez (PLRA), quien renunció a la intendencia para atender su campaña de reelección.

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Según detalló, cuando asumieron la administración, detectaron que el municipio arrastraba tres meses de mora correspondientes a los meses de mayo, junio y julio. Cada alquiler mensual asciende a G. 15 millones, por lo que la deuda acumulada alcanza los G. 45 millones. A ello deben sumarse los costos mensuales de agua y energía eléctrica, que elevan el gasto total del inmueble a unos G. 17 millones por mes.

Durante la reunión también se presentó un informe sobre la recaudación de las cuotas abonadas por los alumnos. Entre el 23 y el 30 de julio ingresaron G. 19.470.000, monto que, según la Municipalidad, será destinado exclusivamente al pago del alquiler del local. No obstante, aún faltan G. 25.530.000 para cancelar completamente la deuda acumulada con la Diócesis. Al monto restante deberán sumarse otros G. 15 millones en tan solo dos días, correspondiente al pago del mes de agosto.

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A ello se suma el atraso en el pago de haberes a cerca de 40 docentes que imparten clases en las distintas disciplinas artísticas. De acuerdo con la Municipalidad, al cierre de julio se cumplirán dos meses sin que los profesores perciban sus salarios, cuyo presupuesto mensual ronda los G. 45 millones.

Aguirre señaló que las escuelas de arte reúnen a aproximadamente 1.000 estudiantes distribuidos en diferentes modalidades, entre ellas danza clásica paraguaya, jazz, danza urbana, piano, órgano, teclado, guitarra clásica y popular, violín, canto, poesía, dibujo, pintura, taekwondo y ajedrez.

La directora sostuvo que uno de los primeros cambios implementados por la nueva administración consistió en modificar el sistema de administración de los recursos provenientes del pago de las cuotas. Explicó que anteriormente todo lo recaudado ingresaba a una caja común del municipio, mientras que ahora esos fondos serán destinados directamente a cubrir el alquiler del local, luego de comprobar que en apenas cinco días de cobro de cuotas fue posible reunir el monto necesario para cubrir un mes de arrendamiento.

No obstante, aclaró que ese mecanismo no alcanza para afrontar el pago de los salarios docentes, por lo que el intendente y su equipo administrativo continúan buscando alternativas para regularizar la situación financiera.

Preocupación de los padres

Durante la reunión también participaron padres de familia, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que las clases se vean afectadas por las deudas acumuladas. Nicole Ovelar, madre de una alumna de la Escuela de Danza, afirmó que la continuidad de los talleres es fundamental para cientos de niños y jóvenes que dedican varios años a su formación artística.

La mujer señaló que, al menos en la escuela de danza, la mayoría de los padres cumple puntualmente con el pago de las cuotas e incluso muchos realizan pagos anticipados para que sus hijos puedan rendir los exámenes correspondientes. Asimismo, instó a las familias a mantenerse al día con sus aportes y apoyar las actividades que eventualmente se organicen para recaudar fondos, al tiempo de pedir a instituciones y autoridades que colaboren para superar la crisis.