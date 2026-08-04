Botón Lince: más de 3.000 activaciones en sus primeros siete meses, aseguran

Este botón de pánico, integrado en la aplicación del Portal Paraguay, permite solicitar auxilio policial inmediato ante situaciones inminentes de riesgo.

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Al activarse, el sistema georreferencia la ubicación exacta del usuario y alerta a la patrulla Lince más cercana dentro de un radio aproximado de un kilómetro, con un tiempo estimado de llegada de cuatro minutos.

Un balance positivo

El comisario principal Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, calificó la iniciativa como un éxito. Destacó que unas 3.000 personas han recurrido a la plataforma para reportar situaciones de peligro, valorándola como una vía directa para acercar el cuerpo policial a la ciudadanía.

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Según los datos oficiales, además del 40 % de casos atendidos, una parte de las alertas corresponde a solicitudes canceladas por los propios usuarios e incluso a activaciones desde el exterior.

Alta demanda y desafíos operativos

Durante la presentación del informe ante las cámaras de ABC TV, se evidenció la brecha entre la cantidad de personal activo y el volumen de denuncias recibidas.

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Respecto a las alertas canceladas o fallidas, el comisario Ruiz Díaz señaló que en su mayoría se deben a personas que prueban el sistema o realizan bromas. “Lo importante es que los ciudadanos se estén familiarizando con esta herramienta”, concluyó.

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