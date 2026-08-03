Persecución en J. Augusto Saldívar: un detenido con una camioneta denunciada como robada

Una persecución iniciada por agentes del Grupo Lince culminó con la aprehensión de un hombre de 32 años que conducía una camioneta vinculada a un hecho de hurto denunciado en Asunción. En el vehículo también fueron hallados dinero en efectivo, documentos de varias personas, teléfonos celulares y una placa policial cuya autenticidad será verificada.

El procedimiento se desarrolló en la noche del lunes alrededor de las 20:10 sobre la avenida 3 de Febrero, en la compañía Toledo Cañada de J. Augusto Saldívar, tras un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría 20ª Central y otras dependencias policiales.

Lea más: Tráfico de vehículos: abandonan en Hernandarias camioneta de alta gama robada en Foz de Yguazú

La persecución comenzó tras una alerta del Grupo Lince

El comisario Herme González, jefe de la Comisaría 20ª, explicó que la intervención se inició luego de un pedido de apoyo del Grupo Lince, que detectó al vehículo circulando por la zona de Toledo Cañada.

Con apoyo de las comisarías jurisdiccionales, los intervinientes iniciaron una persecución que se extendió desde la avenida Las Piedras y concluyó sobre la avenida 3 de Febrero, donde lograron interceptar la camioneta y reducir a su conductor.

Según el jefe policial, el hombre habría intentado escapar al percatarse de la presencia policial, situación que ahora forma parte de la investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Recuperan camioneta robada en violento atraco domiciliario cometido en Cambyretá

Chapa colocada no coincidía con el rodado denunciado

La camioneta incautada es una Toyota Fortuner SRV 2.8 automática, de color blanco. De acuerdo con el informe policial, llevaba colocada una chapa que correspondía a otro registro.

Sin embargo, dentro del vehículo los agentes encontraron la cédula verde correspondiente a otra matrícula y verificaron que el número de chasis coincidía con una camioneta denunciada como hurtada el 22 de mayo pasado en la Comisaría 10ª Metropolitana de Asunción.

El comisario González indicó que la diferencia entre la chapa visible y los datos reales del vehículo despertó las sospechas de los investigadores, motivo por el cual fueron convocados especialistas del Departamento de Control de Automotores.

Lea más: Fernando de la Mora: Le robó el automóvil a su tía, intentó escapar y terminó detenido

Dinero, celulares y una placa policial entre las evidencias

Durante la inspección del vehículo, los intervinientes incautaron una importante cantidad de evidencias.

Entre ellas figuran dinero en guaraníes, reales y dólares, documentos pertenecientes a cuatro personas, dos tarjetas SIM, un teléfono Samsung A34, un iPhone 17 Pro Max, herramientas como una pata de cabra y destornilladores, además de una placa policial identificada con la credencial Nº 27737.

Sobre este último elemento, el jefe policial señaló que aún no se determinó si se trata de una credencial auténtica o una réplica, aunque afirmó que será sometida a las verificaciones correspondientes.

El detenido alegó que iba a lavar la camioneta

El aprehendido fue identificado como Ángel Gustavo Cristaldo Martínez, de 32 años, domiciliado en Itauguá y con antecedente por hurto agravado registrado este año.

Según su versión ante los policías, trabaja en un lavadero y recibió un mensaje de una persona que le solicitó trasladar la camioneta para lavarla al día siguiente. Afirmó que fue llevado hasta el lugar por un desconocido que conducía un automóvil Toyota Corolla negro y que allí abordó la Fortuner.

No obstante, el sospechoso no pudo explicar el origen de la placa policial encontrada en el vehículo ni la documentación vinculada al rodado denunciado como robado.

Fiscalía dispuso su aprehensión

El Departamento de Automotores, Investigaciones y Criminalística intervino en el procedimiento para profundizar las pericias sobre el vehículo y los objetos incautados.

Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de J. Augusto Saldívar, Ángel Gill, el conductor quedó aprehendido, mientras que la camioneta y todas las evidencias fueron incautadas para continuar con la investigación.