Fenómeno El Niño: directores liderarán los comités de riesgo de cada escuela, señala Marecos

Ante las proyecciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología —que advierten sobre lluvias intensas, inundaciones, tormentas severas, granizadas, olas de calor e incendios forestales—, el MEC recordó la vigencia de la Resolución N.º 687/2023, “Plan de Contingencia del MEC ante Riesgos Hidrometeorológicos”. Esta normativa busca prevenir, mitigar los daños y garantizar tanto la continuidad del ciclo lectivo como el bienestar estudiantil.

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“Tuvimos conversaciones preliminares con el ministro de Educación (Luis Ramírez) en las que consultamos sobre las orientaciones para los directores de las escuelas que se verán afectadas por estos eventos”, explicó Miguel Marecos, representante del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

Con base en experiencias anteriores frente a fenómenos climáticos similares, Marecos advirtió que esta ocasión podría ser más compleja. Por ello, instó a enfocar la atención en zonas históricamente vulnerables como Ñeembucú, Concepción, Benjamín Aceval (en el Bajo Chaco) y Asunción.

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“Realizaremos una reunión general en cada departamento con las instituciones involucradas en la contención. El objetivo es capacitar a los comités de riesgo institucional conformados en cada escuela para que estén preparados ante cualquier eventualidad”, adelantó.

Planes listos ante cualquier eventualidad

El referente del Sinadi remarcó que, aunque existe un protocolo oficial, los directores representan la primera línea de respuesta y deben actuar con celeridad ante las emergencias. “Debemos prever la modalidad educativa a implementar, sea híbrida, virtual o telemática. Esta planificación tiene que articularse en conjunto con los padres de familia”, añadió.

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En ese sentido, resulta clave que los comités de riesgo de cada institución —integrados por docentes, alumnos y padres, y liderados por el director— tengan definidos y organizados los pasos a seguir ante situaciones de crisis.