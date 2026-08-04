IPS aprobó renovación informática por G. 3.220 millones

En medio de una creciente presión sobre las finanzas de la previsional, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Isaías Fretes, aprobó este martes un nuevo gasto informático que encendió luces de alerta.

Lea más: IPS destina G. 427 mil millones a fármacos, pero avisan de colapso financiero

Durante la sesión, se analizó la Licitación Pública Nacional (LPN) 46/2026, enfocada en la renovación anual de las licencias de base de datos que sirven de soporte crítico a la Dirección de Aporte Obrero Patronal (DAOP).

El debate se tornó áspero cuando los consejeros pusieron la lupa sobre los costos de renovación del software, el cual opera como el corazón informático actual de la dependencia encargada de recaudar los aportes obrero-patronales.

IPS aprobó licitación pese a millonario incremento

Las autoridades cuestionaron con dureza por qué el monto del llamado subió a G. 3.220 millones, frente a los G. 2.570 millones adjudicados en noviembre de 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 20% a 25% en comparación con el ejercicio anterior. La indignación en el pleno aumentó al constatarse que este salto inflacionario se produce a contracorriente de la economía real, a pesar de que el valor del dólar ha disminuido en el mercado cambiario local.

Ante los cuestionamientos del Consejo, Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, intentó justificar el sobrecosto escudándose en factores externos. Explicó que al realizarse contrataciones anuales en lugar de plurianuales (como se hacía anteriormente por 36 meses), la institución queda más expuesta a estos ajustes de precios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Oftalmología del IPS: crisis por fuga de médicos y alta demanda

“Responde a tarifas fijadas por el fabricante internacional (proveedor único) y a la alta demanda global de recursos tecnológicos. Sin estas suscripciones no vamos a poder contar con el sistema. Atendiendo que el modelo actual es de suscripción, llegado el tiempo se corta el servicio; estamos ya sobre los tiempos límites para poder publicar el llamado”, expresó Frutos.

“Esta proveedora aumentó considerablemente su precio; aprovechó que es la única oferta, entonces aumenta casi G. 1.000 millones y hace 26 años que provee el servicio a la institución”, criticó Myrta Arias, consejera representante de los Trabajadores Aportantes del IPS.

El gerente de Informática reconoció además que el sistema “ya no es tan utilizado”, señalándose de manera crítica que “prácticamente solo la Municipalidad de Asunción” lo sigue empleando, lo que reavivó los cuestionamientos sobre el alto costo de mantenimiento de una plataforma tecnológica que se encamina a ser obsoleta y que pronto será reemplazada.

Lea más: Pésima atención médica en IPS moviliza a varios gremios: emplazan a las autoridades por 30 días

Para el Consejo, esta justificación desnudó la tremenda vulnerabilidad y la dependencia en la que se encuentra el IPS frente a los monopolios, que imponen sus reglas de juego y precios.

A pesar del millonario incremento, el Consejo decidió aprobar la renovación con modificaciones, imponiendo condiciones a la administración. Se exigió, por ejemplo, la presentación formal de un informe por escrito que detalle la justificación pormenorizada del incremento de precios.