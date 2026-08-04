IPS destina G. 427 mil millones a fármacos, pero avisan de colapso financiero

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por Isaías Fretes, aprobó esta mañana un millonario gasto que -aseguraron- vuelve a poner contra las cuerdas las finanzas de la previsional. En la sesión de hoy, se dio luz verde a la adquisición de medicamentos monoclonales de alto costo por la suma de G. 427.347 millones.

Lea más: Oftalmología del IPS: crisis por fuga de médicos y alta demanda

Se explicó que el proceso de compras incluye un total de 10 ítems y contó con la participación de 10 oferentes, de los cuales 9 terminaron siendo adjudicados. Aunque las autoridades intentaron destacar como un gran logro que el costo final estuviera por debajo del presupuesto oficial —que era de G. 430.848 millones, logrando una rebaja de unos G. 3.500 millones—, la realidad es que el monto por la compra de medicamentos para tratara enfermedades catastróficas como el cáncer, sigue siendo una carga en medio de la crisis financiera del IPS.

Medicamentos de alto costo que “devoran a la institución”

Más allá de los números, el debate entre los consejeros dejó ver una profunda preocupación por el futuro del IPS. Admitieron abiertamente que la medicina avanza tan rápido que los nuevos tratamientos están “devorando el presupuesto” de la previsional a un ritmo imposible de aguantar.

Durante la discusión, las autoridades lanzaron una dura advertencia sobre el peligro real de quiebra si no se toman medidas urgentes de fondo. “La presión de la medicina ha hecho que sea una necesidad el cambio de nuestra carta magna. O si no, esta institución no tiene futuro”, señaló Isaías Fretes con crudeza, evidenciando que el seguro social está parchando una crisis gigantesca a fuerza de licitaciones faraónicas “para responder a los asegurados”.

IPS: piden crear un banco nacional de medicamentos

Ante la falta de dinero para seguir costeando estos tratamientos tan caros, el Consejo volvió a proponer una idea repetida en discusión: crear un banco nacional o fondo de medicamentos para enfermedades catastróficas junto con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Los pacientes se están muriendo”: Iramain exige al Estado saldar su deuda con el IPS y replantear el Fonaress

“Hay que buscar otros mecanismos para que (los pacientes) puedan acceder (a medicamentos). El Ministerio de Salud está pasando por la misma situación; creo que tenemos que impulsar la creación de un banco de medicamentos de enfermedades catastróficas (...) Tenemos que buscar (crear el banco) porque no hay forma de soportar”, expresó Isaías Fretes.

Reingeniería financiera y alianzas que buscan ahorros para el IPS

La actual administración, que inició con Isaías Fretes el pasado 22 de abril tras la renuncia de Jorge Brítez, actualmente imputado por supuesta lesión de confianza, implementó un plan de reingeniería financiera con apoyo del sector financiero y un trabajo coordinado sin precedentes con la industria farmacéutica. El objetivo es establecer un calendario de pagos previsible y una planificación conjunta para reducir los recurrentes quiebres de stock que afectan a los asegurados.