Oftalmología del IPS: crisis por fuga de médicos y alta demanda

En el marco de la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), celebrada esta mañana y presidida por Isaías Fretes, el doctor Carlos Duarte Reguera, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Central, presentó un detallado y crudo informe sobre la situación actual del área.

Ante las máximas autoridades de la previsional, el especialista expuso la alarmante brecha de recursos humanos, la elevada demanda y las necesidades financieras prioritarias para garantizar una atención digna a los asegurados.

Altísima demanda en oftalmología del IPS Central: esperas de hasta 60 días

Durante su exposición ante el Consejo, el jefe de servicio expuso los datos oficiales presentados, afirmando que el servicio registra una masiva producción asistencial de aproximadamente 4.150 a 4.200 consultas totales mensuales, cifra que incluye unas 2.500 consultas de pacientes adultos, alrededor de 1.300 urgencias, de 800 a 900 estudios diagnósticos y entre 350 y 400 cirugías mensuales.

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A pesar de estos volúmenes operativos, Duarte advirtió que el servicio padece un cuello de botella crítico en la atención de adultos y en las urgencias, derivado de una escasez de personal que ralentiza los tiempos de respuesta, que por lo general se intenta no pase de más de 60 días. “Tenemos un déficit lógicamente crítico de recursos humanos. Damos respuesta a todos, pero el tiempo de respuesta a veces es un poco lento”, reconoció el médico.

Infraestructura fragmentada y el gran déficit en pediatría y oculoplastia

El jefe de Oftalmología destacó también que el servicio se encuentra actualmente fragmentado en tres niveles diferentes del Hospital Central y de sus centros anexos, haciendo compleja la atención de los pacientes. Detalló que en el sexto piso operan dos quirófanos equipados con dos microscopios, dos equipos facovitrectores y cerca de 20 cajas instrumentales. En el quinto piso funciona una sala de urgencias instalada hace aproximadamente tres años, además de cuatro salas de internación con dos camas cada una, una habitación para médicos residentes, jefatura de enfermería, secretaría y jefatura de servicio. Por último, en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) se concentran cinco consultorios especializados, dos salas de estudios diagnósticos y procedimientos, y una sala de urgencias diurnas.

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Dentro de las debilidades estructurales, el informe presentado por el médico puso especial énfasis en el déficit de especialistas en oftalmología pediátrica y oculoplastia. Duarte explicó que la oftalmología pediátrica representa un reto regional y que, a pesar de haber realizado maratones de consultas en dos oportunidades —la primera en noviembre del año pasado y la segunda hace aproximadamente un mes— para dejar a cero la lista de espera, la escasez de pediatras dedicados a procedimientos láser limita la capacidad operativa.

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En cuanto a la oculoplastia, especialidad encargada de traumatismos severos, párpados, órbitas y tumores retrooculares, el jefe de servicio lamentó la pérdida de talento humano calificado. Citó el caso de una especialista que emigró tras 13 años de contrato.

Vanguardia farmacológica: IPS único en Latinoamérica en ofrecer terapia intravitreal

Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la consolidación del IPS como el único centro hospitalario público en toda Latinoamérica en ofrecer terapia intravitreal avanzada con Faricimab dentro de su cuadro básico, incorporado hace dos años. Se trata de un medicamento que se usa para tratar enfermedades graves de la retina que causan la pérdida de la visión.

El fármaco monoclonal, que inhibe la formación de neobasos y detiene hemorragias intraoculares en pacientes diabéticos y con edemas maculares, representa una inversión de US$ 1.200 por ampolla.

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“Cualquier persona que se realiza una inyección de Faricimab dentro del globo ocular está prácticamente recuperando la visión después de cuatro inyecciones”, afirmó el especialista, destacando que el impacto en la calidad de vida de los asegurados justifica plenamente su adquisición frente a los costos de la ceguera y la indemnización laboral.

Proyectos de inversión y mejoras en la atención: la respuesta del Consejo

Hacia el tramo final de su exposición, el doctor Duarte proyectó el sueño institucional de unificar el centro oftalmológico en un espacio físico integral. Estimó que, a diferencia de grandes complejos valuados en millones de dólares, su propuesta requiere una inversión focalizada de entre US$ 700.000 a US$ 800.000 para reformar y equipar adecuadamente un espacio exclusivo para quirófanos y consultorios.

Ante este panorama, el presidente del IPS, Isaías Fretes, y los consejeros elogiaron el compromiso del equipo médico, resaltando que sostienen un servicio de excelencia a pesar de percibir remuneraciones salariales sumamente bajas para su alta especialización. “Ustedes tienen un salario miserable de G. 4.500.000“, resaltó Fretes, expresando que la precariedad salarial golpea a hasta profesionales clave como el único neurooftalmólogo del país que presta servicios en la previsional.

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El Consejo de Administración acordó también coordinar con el área de tecnología la implementación de un sistema de agendamiento remoto mediante aplicaciones móviles y herramientas de automatización, con el objetivo de destrabar los cuellos de botella en ventanilla y asegurar que los pacientes no superen los 60 días de periodo de espera para sus consultas especializadas.