San Ignacio Guazú es declarada “Ciudad Cuna del Balompié” por su legado histórico guaraní

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que reconoce a San Ignacio Guazú, departamento de Misiones, como la “Ciudad Cuna del Balompié”, en atención a investigaciones y documentos que sostienen que en las antiguas reducciones jesuíticas los guaraníes ya practicaban un juego de pelota con los pies, considerado por sus impulsores como un antecedente del fútbol moderno.

La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos María Arrechea (ANR-HC) y Arnaldo Valdez (PLRA), ambos representantes de Misiones, quienes destacaron que la declaración busca poner en valor el trabajo de investigadores, docentes, religiosos y ciudadanos que durante años recopilaron información sobre el origen de esta práctica deportiva en territorio paraguayo.

Durante la presentación del proyecto, se argumentó que el reconocimiento se basa en documentos históricos, estudios académicos y testimonios que describen cómo los pueblos guaraníes de las reducciones jesuíticas practicaban un juego utilizando una pelota impulsada con los pies hace más de 400 años, mucho antes de la consolidación del fútbol moderno en Europa.

Según la fundamentación, este proceso de investigación fue acompañado por la Comisión de Apoyo a la Iglesia de San Ignacio Guazú, creada en 2007, cuyos integrantes promovieron la búsqueda, recopilación y difusión de antecedentes históricos relacionados con esta teoría.

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Fortalecimiento de la identidad cultural

El diputado destacó el aporte de distintas personas e instituciones que contribuyeron al rescate de esta parte de la historia local y sostuvo que la declaración permitirá fortalecer la identidad cultural de la ciudad y proyectar al Paraguay mediante un patrimonio histórico que, según indicó, merece reconocimiento.

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Como parte de los fundamentos, los legisladores mencionaron los relatos de sacerdotes jesuitas del siglo XVIII. Entre ellos, citaron al padre Joaquín Peramás, quien describió la habilidad de los guaraníes para golpear una pelota de goma utilizando el empeine del pie.

El padre José Cardiel, que narró en sus escritos cómo la comunidad se reunía a jugar a la pelota tras la misa dominical, remarcando que la disputaban con el pie y no con la mano, a diferencia de los españoles.

La exposición también hace referencia a la denominación guaraní de la pelota utilizada en aquella época: “mangái”, elaborada con la resina de un árbol del mismo nombre, cuyo fruto era conocido como “manga’a”.

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Fuentes históricas y académicas de los registros del balompié

La fundamentación del proyecto también cita diversas fuentes históricas y académicas que, de acuerdo con los legisladores, respaldan la hipótesis del origen paraguayo del fútbol.

Entre ellas se mencionan una publicación del diario vaticano L’Osservatore Romano del año 2010, el libro del investigador italiano Gianpaolo Romanato, un reportaje realizado en 1999 por el sacerdote y lingüista Bartomeu Meliá, además de un ensayo del sociólogo español Vivanco Borja Díaz y otros estudios especializados.

Los proyectistas también aclararon una diferencia histórica con la reducción jesuítica de San Ignacio Miní, ubicada en la actual provincia argentina de Misiones, señalando que esta fue fundada en 1696, casi nueve décadas después de la creación de San Ignacio Guazú en Paraguay.

Con la aprobación legislativa, San Ignacio Guazú queda reconocida oficialmente como la “Ciudad Cuna del Balompié”. Al tratarse de una declaración parlamentaria, la medida no establece obligaciones jurídicas, pero representa un reconocimiento institucional del Congreso hacia la ciudad y hacia los impulsores de esta investigación histórica.