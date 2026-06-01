Museo Viedma: San Ignacio suma un nuevo destino turístico

El Museo Viedma (MUVA) fue habilitado en la ciudad de San Ignacio, Misiones, como un espacio cultural único en el país, y se consolida así como un nuevo atractivo turístico para que las personas lo visiten al realizar turismo interno.

Es un espacio vivo dedicado al arte, la espiritualidad y el turismo cultural, ubicado estratégicamente dentro del circuito histórico de las Misiones Jesuíticas.

El MUVA nace con una propuesta integral que combina creación artística, investigación, educación y contemplación espiritual.

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Su fundador es Manuel de Jesús Viedma Romero, profesor de artes plásticas egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Según relata, realizó un largo trabajo de estudio e investigación en las ciudades fundadas por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII.

Viedma cuenta que, en su niñez, al mudarse con su familia a la zona de San Ignacio —territorio donde funcionaron las antiguas reducciones jesuíticas— conoció por primera vez las celebraciones patronales y las manifestaciones religiosas heredadas de esa orden.

Desde entonces, surgió su deseo de recorrer cada una de esas localidades para conocer su rica historia, ya que le llamaba profundamente la atención el legado de la Compañía de Jesús.

“Yo me preguntaba de dónde venía toda esa tradición, y empecé a estudiar e investigar su historia. Así, ya en mi adultez, comencé a recorrer y visitar todos los pueblos fundados por los misioneros de la Compañía de Jesús: primero San Ignacio, luego Santa María de Fe, y después las demás ciudades, tanto de nuestro país como algunas de Argentina y Brasil. De esa forma fui comprendiendo y conociendo el alcance del legado jesuítico”, señaló.

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Tras completar esta etapa de investigación —en la que dialogó con pobladores locales y con comunidades originarias que aún habitan en la zona— elaboró un registro detallado de toda la información recabada, para luego plasmar cada historia en una obra pictórica.

Explicó que este proceso le tomó aproximadamente 40 años de trabajo continuo, pero decidió no mantener ese conocimiento solo para sí mismo y creó el museo: el Museo Viedma, ubicado justo a la entrada de San Ignacio, sobre la margen derecha, para quienes llegan desde Asunción por la ruta PY01.

En el MUVA, los visitantes encontrarán salas de exposiciones temporales, una biblioteca especializada, auditorio, tienda cultural, cafetería-restaurante y jardines recreativos, con una programación diseñada para mantenerse activa y variada durante todo el año.

Uno de sus mayores atractivos es la muestra permanente, conformada por 78 murales creados enteramente por Manuel Viedma, instalados en las tres naves principales del edificio.

Cada uno reúne pinturas de su autoría, de 2 metros de ancho por 3 de alto, en las que se sintetiza la investigación sobre la presencia y la obra de las misiones jesuíticas en cada localidad fundada por ellas.

En uno de estos murales se representa a los tres santos mártires: San Roque González de Santa Cruz, San Alonso Rodríguez y San Juan del Castillo.

Las obras están en un muro en cuadros decorado con piedras extraídas de la antigua cantera de Santa María y en ellas también se encuentran grabados los símbolos propios de la Compañía de Jesús.

“Pintar un mural tras otro, me llevó más de 40 años de trabajo constante”, comenta el artista.

En el patio del museo, los turistas pueden apreciar una serie de esculturas en piedra con imágenes sagradas: la Virgen María, Jesús saliendo del Santo Sepulcro, el Santo Rosario y, en la entrada, la imagen de la Virgen de Caacupé.

También se exhibe el pesebre con la representación del nacimiento de Jesús. Todas las piezas que el público puede contemplar durante su visita son obra original de Manuel de Jesús Viedma Romero.

Otros lugares turísticos de San Ignacio

En la localidad también se puede visitar el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín. Además, se encuentra el Museo Semblanzas de Héroes, inaugurado en 1988, donde se exhibe un amplio patrimonio de reliquias históricas, tanto de la Guerra de la Triple Alianza como de la Guerra del Chaco.