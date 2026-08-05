Eusebio Ayala celebra su aniversario, a su patrono y la histórica Batalla de Acosta Ñu

Los festejos comenzarán del 7 al 9 de agosto con la realización de la Expo Barrero 2026, un espacio destinado a resaltar la identidad de la comunidad mediante una feria didáctica, exposiciones, muestras y diversas actividades culturales.

La programación incluye además la apertura oficial y jornadas de peñas artísticas, donde el público podrá disfrutar de música y expresiones tradicionales de la zona.

Uno de los eventos más esperados será el domingo 9 de agosto con la XVI edición de la Fiesta Nacional del Chipa Barrero, celebración que pone en valor uno de los productos gastronómicos más representativos de Eusebio Ayala y del Paraguay.

La jornada será a partir de 12:00 y contará con actividades culturales y homenajes especiales a destacadas figuras de la música nacional, como Luis Alberto del Paraná e Idalina Quintana, en reconocimiento a su legado artístico.

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La agenda alcanzará su punto culminante el sábado 16 de agosto. Con la misa solemne en honor a San Roque de Montpellier, que se celebrará en el templo erigido en homenaje al santo patrono de la comunidad.

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Desfile estudiantil

Posteriormente, la calle Acosta Ñu será escenario del tradicional desfile estudiantil, cívico y militar, con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, fuerzas públicas, autoridades y ciudadanos.

El desfile rendirá homenaje al santo patrono, a los Niños Mártires de Acosta Ñu y al aniversario de la ciudad, convirtiéndose en uno de los actos más emotivos de la conmemoración.

Además de los actos oficiales, se desarrollarán actividades culturales y presentaciones musicales abiertas al público, ofreciendo a visitantes y pobladores una jornada en la que la fe, la historia y las tradiciones locales se entrelazan.

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La fecha también invita a la reflexión sobre la memoria histórica del país, recordando el sacrificio de los niños combatientes que el 16 de agosto de 1869 protagonizaron la heroica Batalla de Acosta Ñu, considerada uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Desde la organización señalaron que el objetivo de la programación es fortalecer la identidad cultural de Eusebio Ayala, preservar las tradiciones locales y generar espacios de encuentro para la comunidad y los visitantes que llegarán desde distintos puntos del país para participar de los festejos.