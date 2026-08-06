Mitã Rape volverá a revivir la Batalla de Acosta Ñu para honrar a los niños mártires

La puesta en escena se realiza de manera ininterrumpida desde el 2014 y tendrá nuevamente como escenario el campo histórico donde ocurrió la última parte de la batalla del 16 de agosto de 1869, otorgando a la obra una fuerza y una carga emocional únicas.

El gestor cultural Almide Alcaraz, uno de los impulsores de este homenaje, señaló que esta representación nació con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones la historia y el sacrificio de quienes defendieron la patria hasta las últimas consecuencias.

Resaltó que en esta edición participarán 80 actrices y actores provenientes de distintas ciudades del país, entre ellas Itauguá, Piribebuy, Caacupé y Eusebio Ayala, quienes recrearán uno de los capítulos más conmovedores de la historia paraguaya.

Alcaraz destacó que representar la obra en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos convierte a Mitã Rape en una experiencia profundamente emotiva, al permitir que el público recuerde el heroísmo de mujeres, niños y ancianos que enfrentaron a un ejército aliado ampliamente superior.

Recordó que la defensa paraguaya se desarrolló en tres posiciones: la primera en la zona de Díaz Cué, cerca del arroyo Ytu; la segunda en el arroyo Yuquyry, conocido como Ypa’u; y la última sobre el arroyo Piribebuy.

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Cada una de estas líneas fue cediendo ante el avance de un ejército aliado de más de 20.000 hombres, mientras las fuerzas paraguayas no superaban los 3.500 combatientes, integradas en gran parte por mujeres, niños y ancianos.

Los niños mártires fueron finalmente rodeados en la falda de la serranía de Itakyty, donde cayeron bajo el intenso fuego de la artillería y la caballería, principalmente de las fuerzas imperiales del Brasil.

La batalla concluyó en el sitio donde actualmente se levanta el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu, lugar recordado por la quema de los pastizales, donde numerosos niños heridos perdieron la vida entre las llamas.

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Difundir la historia

“Como herederos de esta gesta heroica nos compromete seguir difundiendo nuestra historia con la comunidad y con todo el país”, expresó Alcaraz, quien afirmó que cada edición de Mitã Rape representa un homenaje cargado de respeto y gratitud hacia quienes entregaron su vida por la nación.

Como cada agosto, la ciudad de Eusebio Ayala se prepara para rendir un sentido homenaje a los mártires de la Batalla de Acosta Ñu, renovando el compromiso de mantener viva la memoria de una de las páginas más dolorosas y heroicas de la historia del Paraguay.

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