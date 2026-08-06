Nacionales
06 de agosto de 2026 a la - 13:08

Mitã Rape volverá a revivir la Batalla de Acosta Ñu para honrar a los niños mártires

El campo de Acosta Ñu volverá a convertirse en escenario de la historia con Mitã Rape, una puesta en escena que honra la memoria de los niños héroes de la batalla librada hace 157 años.
El campo de Acosta Ñu volverá a convertirse en escenario de la historia con Mitã Rape, una puesta en escena que honra la memoria de los niños héroes de la batalla librada hace 157 años.Faustina Agüero

EUSEBIO AYALA. El 15 de agosto, a las 17:00, en el mismo escenario donde hace 157 años se libró uno de los episodios más dolorosos de la Guerra contra la Triple Alianza, volverá a cobrar vida con Mitã Rape (Camino del Niño), una representación teatral que busca mantener viva la memoria de los niños héroes de la Batalla de Acosta Ñu.

Por Faustina Agüero

La puesta en escena se realiza de manera ininterrumpida desde el 2014 y tendrá nuevamente como escenario el campo histórico donde ocurrió la última parte de la batalla del 16 de agosto de 1869, otorgando a la obra una fuerza y una carga emocional únicas.

El gestor cultural Almide Alcaraz, uno de los impulsores de este homenaje, señaló que esta representación nació con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones la historia y el sacrificio de quienes defendieron la patria hasta las últimas consecuencias.

Resaltó que en esta edición participarán 80 actrices y actores provenientes de distintas ciudades del país, entre ellas Itauguá, Piribebuy, Caacupé y Eusebio Ayala, quienes recrearán uno de los capítulos más conmovedores de la historia paraguaya.

Alcaraz destacó que representar la obra en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos convierte a Mitã Rape en una experiencia profundamente emotiva, al permitir que el público recuerde el heroísmo de mujeres, niños y ancianos que enfrentaron a un ejército aliado ampliamente superior.

Recordó que la defensa paraguaya se desarrolló en tres posiciones: la primera en la zona de Díaz Cué, cerca del arroyo Ytu; la segunda en el arroyo Yuquyry, conocido como Ypa’u; y la última sobre el arroyo Piribebuy.

Cada una de estas líneas fue cediendo ante el avance de un ejército aliado de más de 20.000 hombres, mientras las fuerzas paraguayas no superaban los 3.500 combatientes, integradas en gran parte por mujeres, niños y ancianos.

Los niños mártires fueron finalmente rodeados en la falda de la serranía de Itakyty, donde cayeron bajo el intenso fuego de la artillería y la caballería, principalmente de las fuerzas imperiales del Brasil.

La batalla concluyó en el sitio donde actualmente se levanta el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu, lugar recordado por la quema de los pastizales, donde numerosos niños heridos perdieron la vida entre las llamas.

Cada año, niños y jóvenes rinden homenaje a los niños mártires de Acosta Ñu con una emotiva representación que mantiene viva la memoria de su heroísmo y sacrificio durante la Guerra contra la Triple Alianza.
Cada año, niños y jóvenes rinden homenaje a los niños mártires de Acosta Ñu con una emotiva representación que mantiene viva la memoria de su heroísmo y sacrificio durante la Guerra contra la Triple Alianza.

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Difundir la historia

“Como herederos de esta gesta heroica nos compromete seguir difundiendo nuestra historia con la comunidad y con todo el país”, expresó Alcaraz, quien afirmó que cada edición de Mitã Rape representa un homenaje cargado de respeto y gratitud hacia quienes entregaron su vida por la nación.

Como cada agosto, la ciudad de Eusebio Ayala se prepara para rendir un sentido homenaje a los mártires de la Batalla de Acosta Ñu, renovando el compromiso de mantener viva la memoria de una de las páginas más dolorosas y heroicas de la historia del Paraguay.

Jóvenes se convierten en protagonistas de un emotivo homenaje a los mártires de Acosta Ñu, preservando con su arte y compromiso la memoria de aquellos pequeños héroes de nuestra historia.
Jóvenes se convierten en protagonistas de un emotivo homenaje a los mártires de Acosta Ñu, preservando con su arte y compromiso la memoria de aquellos pequeños héroes de nuestra historia.

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