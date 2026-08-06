Preocupa posible venta de cigarrillos electrónicos en cercanías de una escuela de Santa Rosa

La minuta fue presentada durante la última sesión ordinaria de la Junta Municipal por la concejal Romí Ruggeri (ANR – HC), quien solicitó al Ejecutivo distrital un informe sobre las habilitaciones otorgadas a locales para la venta de cigarrillos electrónicos en las cercanías de la institución educativa.

La edil manifestó que la preocupación surge a partir de inquietudes planteadas por padres de familia y directivos de la Escuela Básica N.º 70 “Profesor Luciano Bordón”, una de las instituciones con mayor matrícula del distrito, con alrededor de 700 alumnos que desarrollan jornadas extendidas.

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Ruggeri recordó que el artículo 6 (inciso c) de la Ley N.º 5538/2015 prohíbe expresamente la comercialización de cigarrillos o productos derivados del tabaco, en cualquiera de sus formas, en las inmediaciones de instituciones educativas. Asimismo, señaló que el artículo 7 de la misma normativa prohíbe la venta de estos productos a menores de edad.

“El municipio es la encargada de hacer cumplir esta ley. Es sumamente importante saber si se otorgó o no alguna patente o habilitación comercial a este tipo de negocios en la zona, ya que la normativa sigue vigente”, enfatizó.

Alertan sobre riesgos para estudiantes

La concejal advirtió además sobre los riesgos que representa la presencia de este tipo de actividades en áreas escolares, al considerar que la comercialización de drogas legales podría facilitar el acceso a otras sustancias ilícitas.

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Indicó que existe preocupación entre los padres debido a versiones sobre la presencia de distribuidores o de un local dedicado a la venta de cigarrillos electrónicos en las cercanías de la institución educativa. En ese sentido, insistió en la necesidad de hacer cumplir las disposiciones legales que prohíben la venta de estos productos en las inmediaciones de los centros educativos.

También sostuvo que, entre el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, considerados drogas legales, y las drogas ilícitas existe una línea muy delgada, por lo que advirtió que estos espacios pueden convertirse en lugares propicios para la comercialización de distintos tipos de sustancias.

Agregó que la proliferación de drogas ilegales constituye una realidad en el país y afirmó que las autoridades no pueden ser complacientes con la instalación de puntos de venta de cigarrillos cerca de instituciones educativas, ni permitir que estos lugares puedan convertirse en centros de expendio de otras sustancias.

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Solicitan mayor control en zonas escolares

A esta situación se suma la escasa infraestructura de iluminación pública en los alrededores de varias escuelas de Santa Rosa, lo que, según la edil, incrementa la vulnerabilidad de niños y jóvenes durante los horarios de ingreso y salida de clases.

Desde la Junta Municipal de Santa Rosa, Misiones, señalaron que darán seguimiento al pedido de informe para verificar el cumplimiento de la legislación vigente y reforzar las medidas de protección de la niñez y la salud pública.