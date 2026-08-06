Salud amplía vacunación contra el VPH a población de hasta 45 años

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que la vacunación contra el VPH ahora tiene una ampliación, ya que se incluye a una población de riesgo.

Sobre el virus en sí mencionó que es responsable del cáncer de cuello de útero en las mujeres, al igual que el cáncer de pene en los hombres. También puede causar cáncer de ano o de garganta.

En nuestro país, la vacuna contra el VPH tiene un esquema de una sola dosis para los niños y niñas de 9 a 14 años, pero ya desde ahora se incluye a personas con VIH hasta 45 años de edad, quienes deberán recibir tres dosis.

“Si hoy recibe la dosis, dentro de un mes la segunda y dentro de seis meses de la primera recibe la tercera dosis”, precisó.

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Población que debe recibir la vacuna contra el VPH

Además de las personas que viven con VIH, quienes también deben inmunizarse contra el virus del papiloma humano son:

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Personas que reciben tratamientos inmunosupresores, como corticoides por tiempo prolongado

Personas que reciben algún trasplante de órgano sólido

Víctimas de violencia sexual

Pacientes con lesiones precancerosas de cuello uterino tipo CIN2 -lesiones intraepiteliales-

“La vacuna está disponible en los vacunatorios; se tiene que acudir con una indicación del médico que certifique que está padeciendo la condición”, precisó el funcionario.

También aseguró que países de la región, como Chile o Uruguay, cuentan con esquemas similares de inmunización con grupos de poblaciones especiales, por lo que ahora se cumple “lo que teníamos pendiente”.

“La mejor forma de prevenir el VPH sigue siendo vacunar a los niños antes de que entre en contacto con el virus, De 9 a 14 años la vacuna tiene una eficacia del 95%, 96%. La estrategia de vacunación sigue siendo esta”, concluyó.

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