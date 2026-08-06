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06 de agosto de 2026 a la - 14:39

Video: titular del IPS pide que le arreglen la silla que ya está por echarlo

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, protagonizó este jueves un curioso episodio durante la sesión del Consejo de Administración de la previsional. Apenas iniciada la reunión, el médico solicitó la reparación de su silla, que ya estaba a punto de echarlo.

Por ABC Color

Al comienzo de la sesión ordinaria del Consejo de Administración del IPS de este jueves, el presidente de la institución, Isaías Fretes, hizo un particular pedido a los funcionarios:

“¿Se puede piko tratar un punto en la próxima sesión? Que me hagan arreglar mi silla. Ijykéngo chehegui (se me inclina). Tipo, no me van a hacer arreglar nunca entonces“, declaró.

Rápidamente una funcionaria contestó que “ya mandamos arreglar, presidente”, pero ante una cuestión de un presupuesto limitado, se dificultaría también el arreglo o un reemplazo. “Vamos a buscar la forma de conseguirle una silla que sea más cómoda”, citó.

Hombre canoso con chaleco claro destaca en discusión, mientras mujer de negro gesticula, rodeados de asistentes en un ambiente formal.
Sesión del Consejo Administrativo del IPS este jueves.

Ante la situación, Fretes incluso bromeó que probablemente debería comprar él una silla propia y reiteró que existe un riesgo de caerse de la que usa actualmente. Tras la solicitud del titular de la previsional, la sesión continuó con su desarrollo normal.

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