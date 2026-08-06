Video: Jorge Brítez no quiso hablar tras audiencia y abogado calificó imputación como un “show”

Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó en la mañana de este jueves en el despacho del juez Rodrigo Estigarribia, quien le impuso medidas alternativas a la prisión en la causa que investiga una presunta lesión de confianza durante el periodo que le tocó administrar la previsional.

Tras su comparecencia, Jorge Brítez se retiró de la sede judicial sin detenerse ante las preguntas de los periodistas que lo siguieron hasta el estacionamiento, donde el exfuncionario abordó su vehículo, soltando apenas unas escuetas palabras ante la insistencia de los trabajadores de prensa. “El doctor te va a responder”, expresó en su camino.

“Más que persecución política, me huele a show”, dijo abogado

El representante legal de Brítez, José Fernández Zacur, dijo que le parece justa la medida adoptada por el magistrado Estigarribia frente al pedido del Ministerio Público, que calificó de excesivo, al ordenar la detención de una persona mayor de 70 años pese a la prohibición del Código. “Es un exceso de acá a la China”, dijo.

Sobre las adendas aprobadas durante la administración de Brítez al frente de la previsional y que derivaron en un millonario perjuicio económico, el profesional señaló que se debe analizar qué dice cada adenda, lo que, según señaló, no consta en la imputación. En ese sentido, destacó que no solo el presidente del IPS es el garante de los fondos y apuntó a los miembros del Consejo de Administración.

“Él es presidente, miembro del Consejo y cumple las instrucciones de su Consejo; no sé si vieron que algún consejero esté imputado”, cuestionó.

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Fernández añadió que el próximo paso es conocer los detalles de la carpeta fiscal y lo que en ese sentido pueda aportar su defendido a la investigación. Dijo que, como titular de la previsional, a Brítez le cupo abordar muchos temas, por lo que es difícil que el mismo recuerde particularidades.

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Remarcó que Brítez se pondrá a disposición de la Fiscalía, ya que para la defensa es fundamental la definición de responsabilidades dentro de la carpeta investigativa.

Ante la consulta de si perciben algún tipo de persecución política en el marco de la causa, el profesional manifestó: “No, yo no sé si es persecución política, me huele más a show que otra cosa”.

Una imputación incompleta, según abogado

Fernández Zacur afirmó que la imputación es “indeterminada e incompleta”, porque, a su entender, involucra a personas que no debieron estar y omite a otras que sí debieron ser incluidas. Argumentó que las adendas son el complemento de un contrato, pero el firmante de ese contrato no está imputado.

“A mí me gustaría saber cuál fue el criterio de discriminación que tuvo el Ministerio Público, que tomó una causa que dos años y medio estuvo parada y en un mes resolvió lo que resolvió”, expresó.

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