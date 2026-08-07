Altos celebrará 488 años de fundación en la festividad de su patrono San Lorenzo Mártir

Los festejos patronales comenzaron el 1 de agosto con el novenario en honor a San Lorenzo Mártir, patrono de la comunidad, cuya imagen se venera en el histórico templo parroquial de la ciudad.

Como parte del programa religioso, este viernes 7 de agosto, a las 18:30, la misa será presidida por el Rvdo. P. Gabriel Rivas. El sábado 8, a la misma hora, celebrará la eucaristía el nuncio apostólico en Paraguay, monseñor Vincenzo Turturro

El domingo 9 la misa estará a cargo del párroco local, Claudio Figueredo.

La jornada central será el lunes 10 de agosto, con la misa solemne a las 8:30, presidida por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela. Posteriormente, desde las 10:00, se desarrollará el tradicional desfile cívico, estudiantil y cultural sobre la calle Luis Alberto del Paraná, con la participación de más de 30 instituciones educativas de Altos y distritos vecinos.

Durante toda la jornada, el centro de la ciudad se convertirá en un punto de encuentro con ferias gastronómicas, culturales y artesanales, donde emprendedores locales ofrecerán comidas típicas, artesanías y diversos productos tradicionales, además de presentaciones artísticas para el disfrute de pobladores y visitantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El patrono de la ciudad

San Lorenzo Mártir es el patrono de Altos y su festividad coincide con el aniversario fundacional de la ciudad.

La devoción al santo llegó con los frailes franciscanos durante la época de las reducciones indígenas, cuando fue establecido el primer templo de la comunidad en 1582. Se presume que fue elegido como patrono porque la fundación de Altos ocurrió un 10 de agosto, fecha en que la Iglesia Católica recuerda su martirio.

Según la tradición cristiana, San Lorenzo fue diácono de la Iglesia de Roma en el siglo III y administrador de sus bienes. Cuando las autoridades romanas le exigieron entregar las riquezas de la Iglesia, presentó a los pobres y enfermos, afirmando que ellos eran el verdadero tesoro. Por este acto fue condenado a morir sobre una parrilla de hierro el 10 de agosto del año 258, convirtiéndose en uno de los mártires más venerados del cristianismo.

La imagen del santo es venerada en la Iglesia San Lorenzo Mártir, considerada una de las edificaciones religiosas más antiguas del Paraguay. El templo fue reconstruido tras la Guerra contra la Triple Alianza y conserva un valioso retablo colonial.

Lea más: Artesanía del tradicional timbó se posiciona en Altos

Casi cinco siglos de historia

Altos fue fundada el 10 de agosto de 1538 por Domingo Martínez de Irala. Está ubicada a 27 kilómetros de Caacupé y a 60 kilómetros de Asunción, y es considerada una de las ciudades más antiguas del Paraguay.

La comunidad se destaca por su riqueza cultural, la laboriosidad de su gente y la producción de artesanías talladas en raíces de timbó, una actividad que constituye una importante fuente de ingresos para numerosas familias.

Entre sus hijos ilustres figura el reconocido músico Luis Alberto del Paraná, uno de los mayores embajadores de la música paraguaya en el mundo.

Otra de sus expresiones culturales más representativas es la Fiesta de los Kamba Ra’anga, realizada cada 28, 29 y 30 de junio en la compañía Itaguazú, celebración declarada de Interés Cultural Inmaterial de la Nación por la Secretaría Nacional de Cultura.

Lea más: Vacaciones de invierno: Cordillera ofrece historia, naturaleza y gastronomía para disfrutar en familia