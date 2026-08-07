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07 de agosto de 2026 a la - 11:43

IPS recibió 120 tipos de medicamentos: cuáles son y cuándo estarán disponibles

Cajas apiladas y envueltas en plástico en un almacén, sin personas visibles ni texto identificable.
Cajas apiladas y envueltas en plástico que contienen medicamentos. Los fármacos fueron recepcionados este viernes por el IPS y estarán disponible en sus farmacias en una semana.Gentileza

Un lote compuesto por 120 tipos de medicamentos recibió este viernes el IPS, lo que permitió reducir el faltante del vademécum de la previsional del 63% al 28%, según informaron las autoridades. Se estima que los fármacos estarán disponibles en las farmacias de la institución dentro de una semana.

Por Joaquín Tandé y Nadia Cano

El Instituto de Previsión Social (IPS) recibió este viernes un lote de 120 tipos de medicamentos que estarán disponibles en las farmacias de la institución dentro de una semana, según informaron autoridades.

Con esta recepción, el faltante respecto al vademécum del IPS se redujo al 28%, luego de que llegara a un 63%, de acuerdo a la gerente de Abastecimiento del IPS, Cecilia Rodríguez.

“Es la primera vez en el año que estamos recibiendo esta cantidad de lotes de medicamentos. En todo el año no tuvimos esta disponibilidad presupuestaria ni tampoco contábamos saldos contractuales, tampoco teníamos contratos con muchos de los medicamentos”, destacó Rodríguez.

La gerente explicó que hace una semana se realizó una reprogramación presupuestaria de G. 180.000 millones para medicamentos. En ese contexto se emitieron órdenes de entrega por 180 medicamentos por un valor de G. 140.000 millones con las cámaras farmacéuticas Cifarma y Cripfa.

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De acuerdo con el reporte oficial, al 7 de agosto el número de medicamentos con stock cero se redujo a 144 de los 511 productos que conforman el vademécum institucional, lo que representa un 28% del total. La cifra contrasta fuertemente con el escenario de hace apenas un mes, cuando el indicador alcanzaba los 321 faltantes (63%), evidenciando una disminución de más de la mitad de los productos sin existencia.

IPS recibió medicamentos oncológicos y de alta rotación

Rodríguez indicó que este viernes fueron recibidos más de 120 medicamentos, que serán distribuidos en toda la red del IPS. Precisó que la selección de los 180 medicamentos fue realizada por el gerente de Salud del IPS, Derlis León.

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Agregó que se prevé que la próxima semana se complete la recepción de los 60 medicamentos restantes. Según explicó, entre los productos recibidos se encuentran medicamentos oncológicos y fármacos de alta rotación.

Almacén interior con estantes y paletas de cajas de medicamentos sin personas visibles.
El IPS recibió un lote de 120 tipos de medicamentos para mejorar la disponibilidad en sus farmacias.

Desde el IPS se precisó que el Parque Sanitario del IPS recibió partidas de medicamentos que permanecían sin disponibilidad por periodos de entre tres y ocho meses. Estos insumos están destinados principalmente a pacientes con patologías de alta complejidad, abarcando tratamientos para:

  • Pacientes oncológicos y trasplantados.
  • Personas con enfermedades autoinmunes y neurológicas.
  • Cuadros de infecciones graves, entre otras condiciones médicas prioritarias.

IPS apunta a cubrir el 97% del vademécum

La gerente de Abastecimiento señaló que, con la adjudicación realizada la semana pasada de medicamentos monoclonales, aún queda pendiente una licitación cuya apertura está prevista para el 11 de agosto. Con ese proceso, estimó que el IPS podría alcanzar una cobertura del 97% del vademécum de medicamentos.

Además, informó que avanzan los procesos de adjudicación de insumos generales. “Algunos en procesos de licitación y la mayoría ya fueron adjudicados”, declaró.

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El presidente del IPS, Isaías Fretes, valoró el impacto de la articulación con el sector proveedor, señalando que la clave del avance radica en un enfoque de trabajo conjunto enfocado en el bienestar del asegurado. “Nos convertimos en compañeros de trabajo. Si bien institucionalmente cada uno marca su propia ruta, el objetivo final es común: llevar estos ansiados medicamentos al beneficiario final, que es el aportante”, expresó.

IPS: medicamentos llegarán a farmacias en una semana

Los insumos recibidos están siendo distribuidos de forma progresiva a los establecimientos de toda la red del IPS, priorizando aquellos de mayor impacto clínico para la continuidad de los tratamientos.

Isaías Ricardo Fretes, hombre mayor con gafas y saco oscuro, habla ante periodistas en un entorno cerrado lleno de cajas.
Isaías Ricardo Fretes, presidente del IPS.

El presidente del IPS detalló que existe una planificación para la distribución de los medicamentos recibidos este viernes y estimó que los mismos estarán disponibles en las farmacias de la previsional dentro de una semana.

Respecto a los problemas de distribución y logística que ya había denunciado, refirió que se deben a la “desidia” de administraciones anteriores.

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En cuanto a la situación de las ambulancias, Fretes señaló que existen inconvenientes y que se enfocarán en solucionar esa problemática, luego de subsanar la falta de medicamentos. Indicó que la falta de presupuesto limita la capacidad de la institución para atender todos los problemas que enfrenta actualmente el IPS.

Cifarma pide previsibilidad financiera de IPS

Los representantes de la industria farmacéutica participaron de la recepción. El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Hernán Streber, señaló que el sector necesita previsibilidad financiera para poder cumplir con sus proveedores.

Almacén con pilas de cajas de medicamentos cardiológicos apiladas y etiquetadas, sin personas visibles en el entorno.
Al 7 de agosto, el número de medicamentos con stock cero en el IPS se redujo a 123 de los 511 productos que integran el vademécum institucional, lo que representa el 28 % del total. Hace apenas un mes, la cifra ascendía a 321 medicamentos sin existencia, equivalentes al 63 %, evidenciando una disminución de más de la mitad de los faltantes.

También explicó que la producción de medicamentos no es inmediata y que los productos entregados este jueves corresponden al stock disponible de las empresas. Añadió que los medicamentos entregados permitirán una cobertura aproximada de dos meses.

Industria destaca apertura del IPS

Por su parte, el vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), Édgar Villalba, destacó la apertura de la administración del IPS para trabajar junto con la industria farmacéutica.

“En 24 años, es la primera vez que veo esa apertura de trabajar en equipo y de querer solucionar. Nuestro objetivo es que no falten medicamentos”, declaró. Villalba agregó que en aproximadamente un mes se buscaría completar los 180 medicamentos adjudicados.

Esta es la lista de medicamentos entregados, ya disponibles en IPS

  1. Abciximab 2mg/ml iny
  2. Acetato de abiraterona 250mg com
  3. Ácido fólico 10mg com
  4. Ácido transretinoico 10mg cap
  5. Act tisular plasminogeno 50mg iny
  6. Adalimumab 40mg/0.8 ml (biosimilar) iny
  7. Ado-trastuzumab emtansina 100mg
  8. Albumina humana 20% iny
  9. Alfametil dopa 500mg com
  10. Allopurinol 300mg com
  11. Amantadina 100mg com
  12. Anidulafungina 100 mg iny
  13. Atezolizumab 1200 mg iny
  14. Atorvastatina 40mg com
  15. Atosiban 37,5 mg/5ml
  16. Atosiban 6.75 mg/0.9ml
  17. Azatioprina 50mg com
  18. Bendamustina 100mg iny
  19. Bevacizumab 100mg iny
  20. Bevacizumab 400mg iny
  21. Bicalutamida 50mg com
  22. Biperideno clorhidrato 2mg com
  23. Bleomicina 15mg iny
  24. Carbetocina 100 mcg/ml
  25. Carboplatino 450mg iny
  26. Carfilzomib 60 mg iny
  27. Carvedilol 12,5mg com
  28. Cetirizina 10mg com
  29. Cinitapride 1mg com
  30. Citarabina 100mg iny
  31. Clonazepan 2,5mg/ml sol
  32. Clonazepan 2mg com
  33. Comp protrombinico humano iny
  34. Daratumumab 100mg/5ml
  35. Daratumumab 400mg/20ml
  36. Diazepan 10mg/2ml iny
  37. Diosmina 600mg com
  38. Donepecilo 10mg com
  39. Dopamina 200mg iny
  40. Emicizumab 60 mg/0,4 ml
  41. Enalapril 2,5mg/2ml iny
  42. Eritropoyetina 4000ui iny vial
  43. Etanercept 50mg iny
  44. Etoposide 100mg/5ml iny
  45. Everolimus 5mg com
  46. Fact vii recom fla eptacog 100000ui iny
  47. Fact viii liof plasmatico 1000ui iny
  48. Factor ix liofilizado 500/1000ui iny
  49. Fludarabina 50mg iny
  50. Fluoruracilo 500mg iny
  51. Gemcitabina 1g iny
  52. Haloperidol 2 mg/ml sol
  53. Haloperidol 5 mg/ml iny
  54. Heparina sodica 5000 ui/ml iny
  55. Hexoprenalina sulfato 5 mcg/ml iny
  56. Ibrutinib 140 mg capsulas
  57. Ibuprofeno 200 mg/5 ml susp oral
  58. Iloprost 20 mcg/ 2ml amp
  59. Infliximab 100 mg
  60. Inmunog de conejo antitimoc hum 25mg iny
  61. Inmunoglobulina anti d 300 mcg iny
  62. Insulina degludec 100 ui/ml iny
  63. Insulina glargina 100 ui/ml iny
  64. Insulina glargina 300 ui/ml iny
  65. Insulina ultrarrapida 100 ui/ml apd
  66. Interferon beta1 a 6.000.000 ui iny
  67. Ipilimumab 50mg/10ml iny
  68. Isotretinoina 20 mg cap/com
  69. Lamotrigina 50 mg com
  70. Lenvatinib 10 mg capsula
  71. Leuprolide (leuprorelina) 22,5 mg iny
  72. Leuprolide (leuprorelina) 3.75 mg iny
  73. Leuprolide 45 mg iny
  74. Levodopa + carbidopa 250 mg/25 mg com
  75. Levotiroxina sodica 100 mcg com
  76. Lidocaina sin epinefrina 2%/20 ml iny
  77. Metilprednisolona 500 mg iny
  78. Metotrexato 50 mg iny
  79. Micofenolico acido 360 mg com
  80. Midazolan 5 mg/ml iny 3 ml
  81. Nebivolol 5 mg com
  82. Nintedanib 150 cap
  83. Nitrofurantoina 100 mg com
  84. Nitroglicerina 5 mg/ml iny
  85. Nivolumab 100mg/10ml iny
  86. Nivolumab 40mg/4ml iny
  87. Obinutuzumab 25 mg/ml
  88. Ocrelizumab mab anti cd2 300mg/ml iny
  89. Octreotida acetato 0,1 mg iny
  90. Octreotida acetato 20 mg iny
  91. Omeprazol 20 mg cap
  92. Omeprazol 40 mg iny
  93. Oxcarbazepina 600 mg com
  94. Oxitocina 5 ui/ml iny
  95. Paclitaxel 150 mg iny
  96. Palbociclib 100 mg capsulas
  97. Palbociclib 125 mg capsulas
  98. Pembrolizumab 100 mg iny
  99. Pertuzumab/trastuzumab 1200mg/600mg/15m
  100. Pertuzumab/trastuzumab 600mg/600mg/10m
  101. Pilocarpina 2% col
  102. Polietilenglicol/epoyetina 100mcg iny
  103. Remifentanilo 5 mg iny
  104. Ribociclib 200mg com
  105. Riluzole 50 mg com
  106. Risperidona 1 mg/ml got
  107. Risperidona 3 mg com
  108. Rituximab 100mg iny
  109. Salmeterol+fluticasona25+125mcg aer
  110. Semaglutide 1.34 mg/ml iny 0,5mg-0.4ml
  111. Semaglutide 1.34 mg/ml iny vial+jer est
  112. Somatotropina 10ui /ml iny
  113. Somatotropina 20ui /ml iny
  114. Tacrolimus 1mg cap
  115. Tamoxifeno 20mg com
  116. Terlipresina acetato 1 mg iny
  117. Tiotropio bromuro 18 mcg cap c/pol sec
  118. Tocilizumab 162 mg iny
  119. Topotecan 4mg. iny
  120. Upadacitinib 15 mg comp
  121. Vitamina k 1mg iny
  122. Voriconazol 200mg com
  123. Voriconazol 200mg iny
  124. Warfarina 2mg com