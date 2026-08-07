IPS recibió 120 tipos de medicamentos: cuáles son y cuándo estarán disponibles

El Instituto de Previsión Social (IPS) recibió este viernes un lote de 120 tipos de medicamentos que estarán disponibles en las farmacias de la institución dentro de una semana, según informaron autoridades.

Con esta recepción, el faltante respecto al vademécum del IPS se redujo al 28%, luego de que llegara a un 63%, de acuerdo a la gerente de Abastecimiento del IPS, Cecilia Rodríguez.

“Es la primera vez en el año que estamos recibiendo esta cantidad de lotes de medicamentos. En todo el año no tuvimos esta disponibilidad presupuestaria ni tampoco contábamos saldos contractuales, tampoco teníamos contratos con muchos de los medicamentos”, destacó Rodríguez.

La gerente explicó que hace una semana se realizó una reprogramación presupuestaria de G. 180.000 millones para medicamentos. En ese contexto se emitieron órdenes de entrega por 180 medicamentos por un valor de G. 140.000 millones con las cámaras farmacéuticas Cifarma y Cripfa.

Lea más: Desvío de G. 61.000 millones en IPS: libertad ambulatoria para otros tres procesados

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el reporte oficial, al 7 de agosto el número de medicamentos con stock cero se redujo a 144 de los 511 productos que conforman el vademécum institucional, lo que representa un 28% del total. La cifra contrasta fuertemente con el escenario de hace apenas un mes, cuando el indicador alcanzaba los 321 faltantes (63%), evidenciando una disminución de más de la mitad de los productos sin existencia.

IPS recibió medicamentos oncológicos y de alta rotación

Rodríguez indicó que este viernes fueron recibidos más de 120 medicamentos, que serán distribuidos en toda la red del IPS. Precisó que la selección de los 180 medicamentos fue realizada por el gerente de Salud del IPS, Derlis León.

Lea más: IPS: dejaron vencer 36.000 remedios por G. 1.800 millones mientras asegurados denuncian escasez

Agregó que se prevé que la próxima semana se complete la recepción de los 60 medicamentos restantes. Según explicó, entre los productos recibidos se encuentran medicamentos oncológicos y fármacos de alta rotación.

Desde el IPS se precisó que el Parque Sanitario del IPS recibió partidas de medicamentos que permanecían sin disponibilidad por periodos de entre tres y ocho meses. Estos insumos están destinados principalmente a pacientes con patologías de alta complejidad, abarcando tratamientos para:

Pacientes oncológicos y trasplantados.

Personas con enfermedades autoinmunes y neurológicas.

Cuadros de infecciones graves, entre otras condiciones médicas prioritarias.

IPS apunta a cubrir el 97% del vademécum

La gerente de Abastecimiento señaló que, con la adjudicación realizada la semana pasada de medicamentos monoclonales, aún queda pendiente una licitación cuya apertura está prevista para el 11 de agosto. Con ese proceso, estimó que el IPS podría alcanzar una cobertura del 97% del vademécum de medicamentos.

Además, informó que avanzan los procesos de adjudicación de insumos generales. “Algunos en procesos de licitación y la mayoría ya fueron adjudicados”, declaró.

Lea más: Mauri Espínola: “Fondos del IPS no son para realizar apuestas financieras”

El presidente del IPS, Isaías Fretes, valoró el impacto de la articulación con el sector proveedor, señalando que la clave del avance radica en un enfoque de trabajo conjunto enfocado en el bienestar del asegurado. “Nos convertimos en compañeros de trabajo. Si bien institucionalmente cada uno marca su propia ruta, el objetivo final es común: llevar estos ansiados medicamentos al beneficiario final, que es el aportante”, expresó.

IPS: medicamentos llegarán a farmacias en una semana

Los insumos recibidos están siendo distribuidos de forma progresiva a los establecimientos de toda la red del IPS, priorizando aquellos de mayor impacto clínico para la continuidad de los tratamientos.

El presidente del IPS detalló que existe una planificación para la distribución de los medicamentos recibidos este viernes y estimó que los mismos estarán disponibles en las farmacias de la previsional dentro de una semana.

Respecto a los problemas de distribución y logística que ya había denunciado, refirió que se deben a la “desidia” de administraciones anteriores.

Lea más: IPS: perjuicio patrimonial superaría los US$ 200 millones, según Contraloría

En cuanto a la situación de las ambulancias, Fretes señaló que existen inconvenientes y que se enfocarán en solucionar esa problemática, luego de subsanar la falta de medicamentos. Indicó que la falta de presupuesto limita la capacidad de la institución para atender todos los problemas que enfrenta actualmente el IPS.

Cifarma pide previsibilidad financiera de IPS

Los representantes de la industria farmacéutica participaron de la recepción. El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Hernán Streber, señaló que el sector necesita previsibilidad financiera para poder cumplir con sus proveedores.

También explicó que la producción de medicamentos no es inmediata y que los productos entregados este jueves corresponden al stock disponible de las empresas. Añadió que los medicamentos entregados permitirán una cobertura aproximada de dos meses.

Industria destaca apertura del IPS

Por su parte, el vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), Édgar Villalba, destacó la apertura de la administración del IPS para trabajar junto con la industria farmacéutica.

“En 24 años, es la primera vez que veo esa apertura de trabajar en equipo y de querer solucionar. Nuestro objetivo es que no falten medicamentos”, declaró. Villalba agregó que en aproximadamente un mes se buscaría completar los 180 medicamentos adjudicados.

Esta es la lista de medicamentos entregados, ya disponibles en IPS