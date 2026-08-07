IPS recibió 120 tipos de medicamentos: cuáles son y cuándo estarán disponibles

El Instituto de Previsión Social (IPS) recibió este viernes un lote de 120 tipos de medicamentos que estarán disponibles en las farmacias de la institución dentro de una semana, según informaron autoridades.
Con esta recepción, el faltante respecto al vademécum del IPS se redujo al 28%, luego de que llegara a un 63%, de acuerdo a la gerente de Abastecimiento del IPS, Cecilia Rodríguez.
“Es la primera vez en el año que estamos recibiendo esta cantidad de lotes de medicamentos. En todo el año no tuvimos esta disponibilidad presupuestaria ni tampoco contábamos saldos contractuales, tampoco teníamos contratos con muchos de los medicamentos”, destacó Rodríguez.
La gerente explicó que hace una semana se realizó una reprogramación presupuestaria de G. 180.000 millones para medicamentos. En ese contexto se emitieron órdenes de entrega por 180 medicamentos por un valor de G. 140.000 millones con las cámaras farmacéuticas Cifarma y Cripfa.
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De acuerdo con el reporte oficial, al 7 de agosto el número de medicamentos con stock cero se redujo a 144 de los 511 productos que conforman el vademécum institucional, lo que representa un 28% del total. La cifra contrasta fuertemente con el escenario de hace apenas un mes, cuando el indicador alcanzaba los 321 faltantes (63%), evidenciando una disminución de más de la mitad de los productos sin existencia.
IPS recibió medicamentos oncológicos y de alta rotación
Rodríguez indicó que este viernes fueron recibidos más de 120 medicamentos, que serán distribuidos en toda la red del IPS. Precisó que la selección de los 180 medicamentos fue realizada por el gerente de Salud del IPS, Derlis León.
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Agregó que se prevé que la próxima semana se complete la recepción de los 60 medicamentos restantes. Según explicó, entre los productos recibidos se encuentran medicamentos oncológicos y fármacos de alta rotación.
Desde el IPS se precisó que el Parque Sanitario del IPS recibió partidas de medicamentos que permanecían sin disponibilidad por periodos de entre tres y ocho meses. Estos insumos están destinados principalmente a pacientes con patologías de alta complejidad, abarcando tratamientos para:
- Pacientes oncológicos y trasplantados.
- Personas con enfermedades autoinmunes y neurológicas.
- Cuadros de infecciones graves, entre otras condiciones médicas prioritarias.
IPS apunta a cubrir el 97% del vademécum
La gerente de Abastecimiento señaló que, con la adjudicación realizada la semana pasada de medicamentos monoclonales, aún queda pendiente una licitación cuya apertura está prevista para el 11 de agosto. Con ese proceso, estimó que el IPS podría alcanzar una cobertura del 97% del vademécum de medicamentos.
Además, informó que avanzan los procesos de adjudicación de insumos generales. “Algunos en procesos de licitación y la mayoría ya fueron adjudicados”, declaró.
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El presidente del IPS, Isaías Fretes, valoró el impacto de la articulación con el sector proveedor, señalando que la clave del avance radica en un enfoque de trabajo conjunto enfocado en el bienestar del asegurado. “Nos convertimos en compañeros de trabajo. Si bien institucionalmente cada uno marca su propia ruta, el objetivo final es común: llevar estos ansiados medicamentos al beneficiario final, que es el aportante”, expresó.
IPS: medicamentos llegarán a farmacias en una semana
Los insumos recibidos están siendo distribuidos de forma progresiva a los establecimientos de toda la red del IPS, priorizando aquellos de mayor impacto clínico para la continuidad de los tratamientos.
El presidente del IPS detalló que existe una planificación para la distribución de los medicamentos recibidos este viernes y estimó que los mismos estarán disponibles en las farmacias de la previsional dentro de una semana.
Respecto a los problemas de distribución y logística que ya había denunciado, refirió que se deben a la “desidia” de administraciones anteriores.
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En cuanto a la situación de las ambulancias, Fretes señaló que existen inconvenientes y que se enfocarán en solucionar esa problemática, luego de subsanar la falta de medicamentos. Indicó que la falta de presupuesto limita la capacidad de la institución para atender todos los problemas que enfrenta actualmente el IPS.
Cifarma pide previsibilidad financiera de IPS
Los representantes de la industria farmacéutica participaron de la recepción. El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Hernán Streber, señaló que el sector necesita previsibilidad financiera para poder cumplir con sus proveedores.
También explicó que la producción de medicamentos no es inmediata y que los productos entregados este jueves corresponden al stock disponible de las empresas. Añadió que los medicamentos entregados permitirán una cobertura aproximada de dos meses.
Industria destaca apertura del IPS
Por su parte, el vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), Édgar Villalba, destacó la apertura de la administración del IPS para trabajar junto con la industria farmacéutica.
“En 24 años, es la primera vez que veo esa apertura de trabajar en equipo y de querer solucionar. Nuestro objetivo es que no falten medicamentos”, declaró. Villalba agregó que en aproximadamente un mes se buscaría completar los 180 medicamentos adjudicados.
Esta es la lista de medicamentos entregados, ya disponibles en IPS
- Abciximab 2mg/ml iny
- Acetato de abiraterona 250mg com
- Ácido fólico 10mg com
- Ácido transretinoico 10mg cap
- Act tisular plasminogeno 50mg iny
- Adalimumab 40mg/0.8 ml (biosimilar) iny
- Ado-trastuzumab emtansina 100mg
- Albumina humana 20% iny
- Alfametil dopa 500mg com
- Allopurinol 300mg com
- Amantadina 100mg com
- Anidulafungina 100 mg iny
- Atezolizumab 1200 mg iny
- Atorvastatina 40mg com
- Atosiban 37,5 mg/5ml
- Atosiban 6.75 mg/0.9ml
- Azatioprina 50mg com
- Bendamustina 100mg iny
- Bevacizumab 100mg iny
- Bevacizumab 400mg iny
- Bicalutamida 50mg com
- Biperideno clorhidrato 2mg com
- Bleomicina 15mg iny
- Carbetocina 100 mcg/ml
- Carboplatino 450mg iny
- Carfilzomib 60 mg iny
- Carvedilol 12,5mg com
- Cetirizina 10mg com
- Cinitapride 1mg com
- Citarabina 100mg iny
- Clonazepan 2,5mg/ml sol
- Clonazepan 2mg com
- Comp protrombinico humano iny
- Daratumumab 100mg/5ml
- Daratumumab 400mg/20ml
- Diazepan 10mg/2ml iny
- Diosmina 600mg com
- Donepecilo 10mg com
- Dopamina 200mg iny
- Emicizumab 60 mg/0,4 ml
- Enalapril 2,5mg/2ml iny
- Eritropoyetina 4000ui iny vial
- Etanercept 50mg iny
- Etoposide 100mg/5ml iny
- Everolimus 5mg com
- Fact vii recom fla eptacog 100000ui iny
- Fact viii liof plasmatico 1000ui iny
- Factor ix liofilizado 500/1000ui iny
- Fludarabina 50mg iny
- Fluoruracilo 500mg iny
- Gemcitabina 1g iny
- Haloperidol 2 mg/ml sol
- Haloperidol 5 mg/ml iny
- Heparina sodica 5000 ui/ml iny
- Hexoprenalina sulfato 5 mcg/ml iny
- Ibrutinib 140 mg capsulas
- Ibuprofeno 200 mg/5 ml susp oral
- Iloprost 20 mcg/ 2ml amp
- Infliximab 100 mg
- Inmunog de conejo antitimoc hum 25mg iny
- Inmunoglobulina anti d 300 mcg iny
- Insulina degludec 100 ui/ml iny
- Insulina glargina 100 ui/ml iny
- Insulina glargina 300 ui/ml iny
- Insulina ultrarrapida 100 ui/ml apd
- Interferon beta1 a 6.000.000 ui iny
- Ipilimumab 50mg/10ml iny
- Isotretinoina 20 mg cap/com
- Lamotrigina 50 mg com
- Lenvatinib 10 mg capsula
- Leuprolide (leuprorelina) 22,5 mg iny
- Leuprolide (leuprorelina) 3.75 mg iny
- Leuprolide 45 mg iny
- Levodopa + carbidopa 250 mg/25 mg com
- Levotiroxina sodica 100 mcg com
- Lidocaina sin epinefrina 2%/20 ml iny
- Metilprednisolona 500 mg iny
- Metotrexato 50 mg iny
- Micofenolico acido 360 mg com
- Midazolan 5 mg/ml iny 3 ml
- Nebivolol 5 mg com
- Nintedanib 150 cap
- Nitrofurantoina 100 mg com
- Nitroglicerina 5 mg/ml iny
- Nivolumab 100mg/10ml iny
- Nivolumab 40mg/4ml iny
- Obinutuzumab 25 mg/ml
- Ocrelizumab mab anti cd2 300mg/ml iny
- Octreotida acetato 0,1 mg iny
- Octreotida acetato 20 mg iny
- Omeprazol 20 mg cap
- Omeprazol 40 mg iny
- Oxcarbazepina 600 mg com
- Oxitocina 5 ui/ml iny
- Paclitaxel 150 mg iny
- Palbociclib 100 mg capsulas
- Palbociclib 125 mg capsulas
- Pembrolizumab 100 mg iny
- Pertuzumab/trastuzumab 1200mg/600mg/15m
- Pertuzumab/trastuzumab 600mg/600mg/10m
- Pilocarpina 2% col
- Polietilenglicol/epoyetina 100mcg iny
- Remifentanilo 5 mg iny
- Ribociclib 200mg com
- Riluzole 50 mg com
- Risperidona 1 mg/ml got
- Risperidona 3 mg com
- Rituximab 100mg iny
- Salmeterol+fluticasona25+125mcg aer
- Semaglutide 1.34 mg/ml iny 0,5mg-0.4ml
- Semaglutide 1.34 mg/ml iny vial+jer est
- Somatotropina 10ui /ml iny
- Somatotropina 20ui /ml iny
- Tacrolimus 1mg cap
- Tamoxifeno 20mg com
- Terlipresina acetato 1 mg iny
- Tiotropio bromuro 18 mcg cap c/pol sec
- Tocilizumab 162 mg iny
- Topotecan 4mg. iny
- Upadacitinib 15 mg comp
- Vitamina k 1mg iny
- Voriconazol 200mg com
- Voriconazol 200mg iny
- Warfarina 2mg com