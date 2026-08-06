Desvío de G. 61.000 millones en IPS: libertad ambulatoria para otros tres procesados

Además del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Magno Brítez Acosta, de 70 años, este jueves también se pusieron a disposición del juzgado de Garantías otros tres imputados por supuesta lesión de confianza con las fallidas construcciones de salas de quirófanos en favor del Hospital Central, que causaron un perjuicio de G. 61.000 millones a la previsional.

Se trata de Hugo Enrique Aranda (40), exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López (41), exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; y José Raúl Coronel Acosta (43), exdirector de Mantenimiento de la previsional, para quienes el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la libertad ambulatoria.

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Junto al expresidente Jorge Brítez y la Abg. Rosa Colmán (60), exfuncionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, suman cinco los imputados por el fiscal Julio Ortiz que se han puesto a disposición de la Justicia, ya están procesados y el juzgado levantó la orden de detención fiscal que pesaba sobre los mismos.

Ahora son cuatro los imputados que deben ponerse a disposición para ser sometidos al proceso, empezando por el también expresidente del IPS Vicente Mario Bataglia Araujo, de 62 años, quien se encuentra en Italia, pero a través de su representante legal, Abg. Arturo Daniel, anunció que retornará a Paraguay para someterse a la Justicia.

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Los demás imputados por supuesta lesión de confianza que aún están con orden de detención son Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), exdirector de Abastecimiento y Logística del IPS; Marcelo Bordón Leiva (48), exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50), exdirectora de Mantenimiento.

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Extitular del IPS, con fianza de G. 1.000 millones

Esta mañana el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la libertad ambulatoria de Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social, tras la solicitud de prisión preventiva realizada por el fiscal Julio Ortiz.

Como medida para asegurar el sometimiento de Brítez al proceso, el juez de Garantías impuso una caución real de G. 1.000 millones, ofrecida por la propia defensa del extitular de la previsional, ejercida por el Abg. José Fernández Zacur.

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Al finalizar la audiencia de imposición de medidas Brítez se retiró del Palacio de Justicia de Asunción sin brindar declaraciones a la prensa, pero su defensor calificó de excesiva la orden de detención dispuesta por el fiscal Julio Ortiz.

Además, Fernández Zacur afirmó que la imputación es “indeterminada e incompleta”, porque, a su entender, involucra a personas que no debieron estar y omite a otras que sí debieron ser incluidas. El letrado argumentó que las adendas son el complemento de un contrato, pero el firmante de ese contrato no está imputado.