San Ignacio: adultos mayores reclaman cumplimiento de la pensión universal y ampliación del beneficio

En el salón Municipal Cacique Arapysandu de la ciudad de San Ignacio, Misiones, se desarrolló una jornada de Gobierno Integral, encabezada por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social, la Gobernación de Misiones y la Municipalidad.

Durante este evento, miembros de la Coordinadora de Adultos Mayores de Misiones realizaron una manifestación frente al local, en la que exigieron el cumplimiento efectivo de la Ley Universal de la Pensión para Adultos Mayores al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien se encontraba en el lugar.

Paul Galeano, vocero de la coordinadora, mencionó: “Venimos en este día para también mostrar que no todo es color de rosa en nuestro país, y que aquí en la ciudad de San Ignacio, Misiones, pedimos el cumplimiento efectivo de la Ley Universal de la Pensión de Adultos Mayores”, indicó.

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El mismo agregó que hace tiempo vienen reclamando que los adultos que ya cumplan los 65 años puedan ser beneficiados con dicha pensión, ya que existen muchos adultos que ya pasaron los 65 años y que ya no tienen la posibilidad de trabajar y tener un sustento económico, y que aún no están percibiendo dicha pensión.

“Lo que buscamos es que nuestros adultos mayores puedan contar con un sustento económico digno para sus hogares. Además, solicitamos que el porcentaje de la pensión que actualmente reciben aquellos beneficiarios que cobran el 25% sea elevado al 50%, para mejorar su calidad de vida”, agregó.

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Esta manifestación también se realiza en apoyo a los adultos mayores que mantienen una carpa de resistencia frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Según los representantes, la movilización busca acompañar y fortalecer el reclamo, teniendo en cuenta que la cartera estatal, a través de Tadeo Rojas, ya tiene conocimiento de las solicitudes y planteamientos realizados.

Por su parte, el ministro Tadeo Rojas señaló que la aplicación de la Ley N.º 7322 se realiza conforme a lo establecido en la normativa. Explicó que el Ministerio de Desarrollo Social, como órgano encargado de su cumplimiento, debe ajustarse a los criterios fijados por la ley, que establece la inclusión automática de beneficiarios de acuerdo con la edad, de mayor a menor, y según la disponibilidad presupuestaria. Agregó que la incorporación se está realizando de manera gradual.

“Nosotros llegamos a 68 años, los que cumplieron en julio de este año 68 años llegamos a incluir. Este año ya llevamos incluidos casi 40.000 nuevos beneficiarios. El año que viene vamos a seguir bajando, y nuestro propósito es lograr que baje hasta los 65 años en el menor tiempo posible, pero todo es dependiente realmente de las posibilidades financieras que nos da el Ministerio de Economía”, dijo.

Asimismo, el ministro Rojas manifestó que el pedido de aumento del monto de la pensión planteado por algunos sectores aún no puede ser analizado, debido a que la prioridad del Gobierno es incorporar a las personas que todavía no accedieron al beneficio.

Señaló que, una vez cubiertos esos faltantes, se podrán evaluar las posibilidades de un eventual incremento, aclarando que no puede asumir compromisos que no dependan exclusivamente de su gestión.