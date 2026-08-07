Video: camioneros paraguayos llevan 24 días varados en los Andes y piden asistencia

Un escenario de desesperación, abandono y frío extremo golpea a un numeroso grupo de camioneros paraguayos que permanecen varados desde hace más de tres semanas en la zona cordillerana que une a la Argentina con Chile.

Según informaron, el temporal de nieve inutilizó los pasos fronterizos más importantes de la región y los camioneros quedaron varados en los playones. Detallaron que la ayuda no llega y las provisiones básicas comenzaron a agotarse.

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La acumulación de nieve en el paso internacional Cristo Redentor, que conecta la provincia de Mendoza con la localidad chilena de Los Andes, supera los seis metros de altura y bloquea por completo el tránsito pesado.

Mientras la incertidumbre sobre la reapertura de las rutas aumenta, la muerte de un chofer de nacionalidad brasileña en el paso fronterizo de Jama encendió las alarmas sobre el peligro que rodea esta contingencia.

Precios por las nubes, frío extremo y dolor a la distancia

En contacto con ABC Color, el chofer compatriota Jorge Benegas describió la dura realidad que soportan en los aparcaderos. La rutina de los choferes se resume en sobrellevar temperaturas bajo cero dentro de las cabinas de los camiones y pagar altos precios para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene personal.

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“Estamos en el penúltimo local antes de la cordillera. Acá todo es muy caro. Hasta ahora nadie vino junto a nosotros, ni autoridades, que sepamos. Absolutamente nadie”, relató Benegas.

A la escasez de víveres, también se suma ael desgaste físico provocado por las bajas temperaturas y poco oxígeno.

Asistencia consular insuficiente ante la magnitud de la crisis

Wilson, otro camionero paraguayo que opera en la zona de Los Andes, relató que en la zona de Chile se está pasando la misma situación. Allá también existen algunos compatriotas que ya están sufriendo las consecuencias de estar mucho tiempo en las alturas en medio de necesidades.

Aunque en las últimas horas se reportó la presencia de representantes del Consulado paraguayo en Buenos Aires para entregar bolsas de víveres en las inmediaciones de la aduana de Uspallata, los choferes denuncian que la ayuda resultó insuficiente y no alcanzó a todos los puntos de acopio donde se encuentran los compatriotas.

Los paraguayos ubicados en los sectores más alejados de Mendoza y en los playones del lado chileno aseguran no haber recibido ningún tipo de contención gubernamental hasta el momento.

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El cobro de montos elevados por el uso de duchas (hasta 4.000 pesos argentinos) y la inflación en la venta de alimentos terminaron por agotar los viáticos de los trabajadores.

Frente a la parálisis institucional de los organismos diplomáticos y la falta de previsiones, los propios camioneros apelan a la solidaridad entre compañeros para compartir alimentos.

La comunidad de trabajadores exige una presencia activa del Estado paraguayo para coordinar asistencia humanitaria de urgencia con sus pares de Argentina y Chile antes de que las duras condiciones climáticas cobren nuevas vidas en la alta montaña.