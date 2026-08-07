Video: encuentran en el Chaco un ejemplar vivo del caracol más grande de Sudamérica

Un ejemplar de megalobulimus oblongus, considerado como el caracol más grande de Sudamérica, fue entregado a los conductores del programa ‘Paraguay Salvaje’ zona del “Chaco seco” por parte de una pobladora que lo encontró en la Colonia Neuland.

Al respecto, Thomas Vinke destacó que es la primera vez que ve un ejemplar vivo y mediante esto pudo observar al ejemplar tras años de búsqueda en la zona.

Asimismo, se presume que el animal terminó en el suelo y pudo ser rescatado debido a los fuertes vientos del norte registrados en los días previos, los cuales habrían provocado su caída desde la copa de los árboles, que es su hábitat habitual.

Este caracol es considerado como el más grande de Paraguay y de Sudamérica. Además, recibe el nombre de “caracol de boca rosada” debido al característico borde grueso y de color rosa de su caparazón, según citó la conductora, Ely Ramos.

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Confusión con el caracol africano

Los expertos recordaron que es fundamental no confundir a esta especie nativa con el caracol gigante africano, el cual es una especie exótica invasora e inclusive puede tratarse de una plaga.

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A diferencia del ejemplar africano, el caracol de boca rosada es completamente inofensivo y beneficioso para la naturaleza local.

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