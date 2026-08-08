El Niño no perdona: Estado ya alista auxilio y evacuaciones en zonas ribereñas

La amenaza del fenómeno climático El Niño ya se convierte en una dura prueba de supervivencia en varios puntos del país. Ante la inminente crecida de los cauces hídricos y el inicio de los anegamientos, el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, confirmó que el Estado paraguayo comenzó a articular un plan de contingencia interinstitucional de emergencia.

Las primeras alertas rojas encendieron sus alarmas en el departamento de Alto Paraguay, donde varias comunidades ya se encuentran aisladas por el mal estado de los caminos tras las intensas lluvias. Esta situación obliga a la Fuerza Aérea a desplegar helicópteros para el envío urgente de víveres y asistencia médica.

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La mayor preocupación de las autoridades se centra en las zonas ribereñas de Asunción y el departamento Central, donde la vulnerabilidad social queda al desnudo en cada crecida.

Ávila explicó que la Defensoría del Pueblo trabaja en coordinación directa con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Salud Pública y las Fuerzas Armadas para coordinar los eventuales desplazamientos de las familias.

Las proyecciones oficiales indican que si el nivel del río Paraguay en la capital alcanza los 5,50 a 6 metros, la situación pasará a ser de extrema gravedad, considerando que la marca actual roza los 4,30 metros y el caudal sigue aumentando progresivamente por el escurrimiento de las aguas que bajan desde la cuenca alta.

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Casas en el lecho del río y el drama de los traslados

El representante de la institución admitió con preocupación que el impacto social será severo debido a que cientos de pobladores construyeron sus precarias viviendas directamente sobre el lecho del río. Esta ocupación irregular del cauce hace que incluso con un repunte ordinario o leve de las aguas, los terrenos queden inundados de forma inmediata.

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“El problema de la reubicación es sumamente complejo y lleva décadas repitiéndose. El Estado ha ofrecido soluciones habitacionales en otros sectores, pero muchas familias terminan rechazándolas o volviendo al cauce porque la zona céntrica les resulta conveniente para sus trabajos informales, estando a solo minutos de sus lugares de gestión diaria”, explicó Ávila.

Garantía de derechos, educación y seguridad en los refugios

Frente al operativo de evacuación que se avecina, la Defensoría del Pueblo asumirá un rol de contralor para evitar abusos y garantizar los derechos humanos de la población vulnerada.

La tarea institucional se enfocará en canalizar los reclamos hacia los ministerios, fiscalizar las condiciones de habitabilidad en los refugios provisorios y velar por la seguridad de los bienes que las familias dejan atrás, un temor constante que históricamente frena la salida a tiempo de las zonas inundables.

A este complejo cuadro se suman las necesidades asociadas a la temporada del frío y la escolaridad de los niños.

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La prioridad del plan de contingencia pasa por asegurar prendas de abrigo, atención médica permanente para contener las infecciones respiratorias y, fundamentalmente, la reubicación de los estudiantes en escuelas cercanas a los campamentos temporales para evitar la deserción escolar.

Con simulacros en marcha por parte de la SEN y un monitoreo permanente del río, las instituciones estatales intentan ganarle la carrera a un fenómeno meteorológico que amenaza con castigar una vez más a los sectores más vulnerables.