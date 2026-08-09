Conato de incendio en subsuelo de IPS genera humareda y susto

Un conato o fuego pequeño se generó en el segundo nivel del subsuelo del Hospital Central del IPS, lo que provocó una importante humareda que causó susto en los asegurados y las autoridades.

Tras la inspección, se detectó que un pedazo de tela o trapo se estaba quemando en el lugar y como estaba húmedo, generó mucho humo, el cual se filtró por los ductos de aire del predio que están en el subsuelo y salió al exterior.

El doctor Osvaldo Alvarenga, director médico del hospital, dijo que aún desconocen el origen del incendio, pero una conjetura que tienen es que el fuego se originó por un indigente que ingresó hasta la zona para refugiarse e intentó prender fuego para evitar el frío.

“Lo que tenemos en concreto es que fue un conato de incendio, porque realmente no fue un incendio provocado por terceros. Es una zona en la que tiene todo un sistema de puertas llaveadas, una de las puertas encontramos que estaba forzada, que no tendría que estar así, la otra puerta sí estaba perfectamente cerrada y candadeada, por donde ingresó un parte del equipo. Esto se inició más o menos a las 12:10 recibo yo el aviso de que había una humareda más grande que estaba saliendo por todos los ductos que van hasta el sexto piso”, precisó.

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Encontraron tela y residuos en el lugar

Detalló que el equipo de prevención de incendios se movilizó con el equipo de control del establecimiento y supervisores de enfermería que están de guardia, recorrieron piso por piso siguiendo los ductos hasta identificar en el subsuelo dos.

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“Se encontró tela y algunos otros residuos que estaban ahí, no prendido de fuego, pero con puntas de fuego y con más que fuego, mucho humo. Pudo haber sido peor, pudo haber sido. Una vez más Dios es de IPS”, indicó.

Dijo que en ese mismo lugar no hay cámaras, pero están investigando las zonas cercanas donde hay para tratar de identificar quién provocó el incendio, ya que los equipos que acudieron al lugar del hecho tampoco vieron salir a nadie. Precisó que en el predio cuentan con más de 350 cámaras.

Agregó que hay varios indigentes que ingresan al predio a pesar de los controles que tiene la previsional, debido al tamaño de la sede, que cuenta con aproximadamente 3.000 metros de perímetro, por lo que pese a contar con la custodia de aproximadamente 40 agentes de policía, muchas veces ingresan de igual manera, incluso llegan hasta los albergues donde los familiares de los pacientes se quedan.