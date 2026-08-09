Este es el déficit de personal de blanco que tiene el IPS, según el director médico

La atención de salud en el IPS atraviesa una grave crisis no solamente por la escasez de medicamentos e insumos, sino también por la falta de personal profesional médico.

Esto se da debido a la renuncia masiva de médicos especializados que optan por trabajar en el sector privado para ganar más dinero, como también por la reducción de la carga horaria de los trabajadores, el cual se implementa desde este año, y la falta de contratación de más médicos a fin de cubrir los horarios vacantes.

Osvaldo Alvarenga, director médico del Hospital Central del IPS, detalló que actualmente el centro asistencial cuenta con aproximadamente 1.800 médicos de los que aproximadamente 1.000 fueron incluídos en la reducción horaria.

“Entonces se necesitan 1000 nuevos contratos para equiparar solamente la falta de esos médicos que redujeron su carga horaria. Después tenemos la situación que muchos médicos, especialistas sobre todo, también presentaron renuncia. Imagínense. El salario de un médico especialista que está alrededor con el descuento todo eso más o menos alrededor de G. 4.000.000; G. 4.200.000 es lo que lleva en bolsillo. Un endoscopista, un especialista, un endoscopista para decir uno de los tipos de especialidades tenemos o un neurocirujano, lo que sea, en un procedimiento que hace en el privado gana eso y acá tiene que estar 12 horas durante cuatro semanas seguidas o muchas veces cinco semanas en el mes”, precisó.

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Médicos de IPS renuncian por carencias

Agregó a que a la cuestión salarial se suma la falta de equipamiento, de insumos, de medicamentos, una situación bastante difícil para el médico.

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Insistió en que el déficit de médicos para sostener la atención es de alrededor de 800, mientras que en cuanto a enfermeros y enfermeras es de alrededor de 600.

“Para dar un ejemplo, de repente una enfermera tiene un ratio, ratio quiere decir la cantidad de pacientes que debe atender, y eso se hace de acuerdo a la dificultad del lugar donde está. Por ejemplo, en terapia debería estar una enfermera con dos pacientes. En una sala crítica con tres o con cuatro pacientes y ellos están hoy en día donde tienen que estar con tres o cuatro pacientes a su cargo, están con el doble, están con cinco o seis pacientes. En algunos casos donde tiene que estar con seis pacientes a su cargo, están con 12 pacientes, 10 o 12 pacientes”, detalló.

Contó que en el caso de los médicos de consultorio normalmente tienen cuatro horas y atienden seis o siete pacientes por turno, o en la urgencia entre 20 pacientes y 25 pacientes, en las guardias de 24 horas deben atender 50 pacientes y están atendiendo 70 pacientes. “Es decir, que estamos más o menos con una sobrecarga, fácilmente me animaría a decir con un 50% a 60% más de lo que deberían atender están atendiendo usualmente luego”, señaló.

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Hospital Central del IPS es “el más grande del país”

Contó que el hospital central del IPS es actualmente el más grande del país, porque cuenta con aproximadamente 1.200 camas que van aumentando, ya que si bien la Unidad de Emergencia Médica de Adultos dispone camas para 122 pacientes, bien ubicadas, hoy están con 160 pacientes, es decir, colocan camillas de otros lados que se van poniendo.

Además, la institución cuenta con 6.900 funcionarios de los cuales 2.800 son enfermeras - que son el mayor número de personal - 1.800 son médicos y el resto administrativos, de apoyo, entre otros.

“En los días hábiles hay una circulación fácilmente de entre 8.000 y 10.000 personas en el hospital por día, tanto tanto acá en el hospital como lo que es la parte ambulatoria para para agendamiento y consulta. Entonces es una situación realmente bastante grande, bastante difícil. Después están los estudios tenemos máquinas que ya llevan más de 20 años de uso que no se hicieron el mantenimiento en forma. Entonces, ya si antes hacían un promedio de X número de procedimientos por hora, hoy ya hacen mucho menos. Estamos un hospital que estamos en terapia intensiva”, lamentó.