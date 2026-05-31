Ruta D071 Guarambaré-Villeta sigue en pésimo estado

Pobladores de Villeta reiteran su reclamo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que ejecute una reparación definitiva de la ruta departamental D071, que conecta con la ciudad de Guarambaré.

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Señalan que el camino continúa en condiciones precarias y que las lluvias registradas en las últimas semanas aceleran aún más el deterioro de la capa asfáltica.

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Los vecinos sostienen que el tramo más afectado se encuentra en la zona de Naranjaisy, donde los numerosos baches dificultan el tránsito diario y representan un riesgo permanente para automovilistas, motociclistas y transportistas.

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Afirman que el problema se agrava debido al constante paso de camiones de gran porte que utilizan esta vía para llegar a distintos establecimientos industriales de la zona.

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Los arreglos son solo parches

Según denunciaron, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizaron trabajos de mantenimiento sobre la ruta, pero el arreglo solo fue un parche que no duró más de una semana.

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Actualmente, los conductores deben reducir considerablemente la velocidad y realizar maniobras para evitar los pozos.

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Ruben Penayo, conductor y poblador de la zona, lamentó que, pese a los reiterados pedidos realizados a las autoridades, el problema persista sin una solución de fondo. Indicó que la comunidad ya no busca reparaciones temporales, sino una intervención integral que garantice la durabilidad de la ruta.

Los vecinos insistieron en que la ruta constituye una conexión estratégica entre Villeta y Guarambaré, por lo que consideran urgente la ejecución de obras de rehabilitación duraderas.

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Sin embargo, desde el MOPC no emiten una respuesta ante los reiterados pedidos y solicitudes realizados por los pobladores.

Ante las denuncias de los pobladores, se intentó conocer la postura del MOPC respecto a eventuales proyectos de mejoramiento para la D071. Sin embargo, desde el MOPC no hubo respuestas.