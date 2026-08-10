Alteños se vistieron de fiesta para honrar a San Lorenzo y por los 488 años de historia de la ciudad

El tradicional desfile cívico, cultural y artístico se desarrolló sobre la calle Luis Alberto del Paraná de la ciudad de Altos en el marco de programa central de festejos patronales y fundacionales. El colorido de las banderas y estandartes se mezcló con el sonido de las bandas y el entusiasmo de los participantes.

Un total de 30 instituciones educativas y sociales participaron del desfile. Niños, jóvenes y adultos marcharon con orgullo y entusiasmo, luciendo sus impecables uniformes y representando a diferentes sectores de la comunidad.

La apertura estuvo a cargo de la Banda de Música de Altos, que acompañó el paso de las delegaciones con marchas y temas patrióticos.

Las sonrisas de los más pequeños dejaron postales que quedarán en la memoria colectiva. Desde las veredas, familias enteras acompañaron el desfile con aplausos, realzando el espíritu festivo de la jornada.

Una ciudad con historia y tradición

Altos fue fundada en 1538 por Domingo Martínez de Irala y es una de las localidades más antiguas del Paraguay. Su ubicación en la parte más elevada del tercer departamento le otorgó el título de la “Terraza de Cordillera”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ciudad también es reconocida por su riqueza cultural y artística. Es cuna de grandes exponentes de la cultura paraguaya, entre ellos Luis Alberto del Paraná, quien llevó la música paraguaya a escenarios internacionales.

La producción artesanal, especialmente la elaboración de coloridas figuras talladas en timbo rapo, constituye otra de las expresiones tradicionales de Altos y representa una importante fuente de ingresos para numerosas familias, especialmente durante las festividades.

Lea más: Altos celebró con música y emoción el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná

Tradiciones arraigadas

Entre las tradiciones más distintivas de Altos se encuentra la fiesta de los Kamba Ra’anga, celebrada en honor a San Pedro y San Pablo los días 28, 29 y 30 de junio en la compañía Itaguazú, ubicada a unos dos kilómetros del microcentro.

Esta celebración, declarada de Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay, combina elementos religiosos con expresiones de la cultura popular y cada año atrae a numerosos visitantes.

Este lunes 10 de agosto, Altos volvió a demostrar que sus 488 años de historia siguen vivos en sus calles, en sus tradiciones y, sobre todo, en su gente. La celebración permitió honrar el pasado, fortalecer la identidad local y transmitir a las nuevas generaciones el legado cultural de una ciudad que continúa escribiendo su historia.

Lea más: Vacaciones de invierno: Cordillera ofrece historia, naturaleza y gastronomía para disfrutar en familia