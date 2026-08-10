El distrito de Yatytay celebró aniversario 39° en Itapúa

Este domingo 9 de agosto se desarrolló el Festival 39° Aniversario de Yatytay, en el Polideportivo Municipal. Las principales atracciones fueron la participación de colegios y escuelas de danza, aparte de artistas que actuaron en el evento.

Estuvieron presentes los comediantes Jagua ha Pira’i, el cantante Francisco Maidana, Junior Mosqueda, Grupo Sintonía, Jazmín del Paraguay y Brisas del Paraná. El encuentro popular fue de acceso libre y gratuito, organizado por la municipalidad.

Este lunes 10 se conmemora el aniversario de la ciudad. El distrito de Yatytay se creó por Ley Nº 1.244 el 10 de agosto de 1987, desafectándose del distrito de Domingo Robledo, actualmente con el nombre de Natalio.

Es un municipio joven del departamento de Itapúa, ubicado a unos 116 km al noreste de la capital departamental, Encarnación. Su nombre en guaraní significa “agua de caracoles”. Es famoso por albergar el imponente Parque Ecológico Municipal Salto Tembey, un atractivo turístico natural.

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Yatytay

El nombre Yatytay es un palíndromo, lo que significa que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Una vieja leyenda menciona que en la desembocadura del arroyo Tembey con el río Paraná podía verse en ocasiones, entre la neblina, un caracol gigante nadando o flotando en el agua, hasta desaparecer.

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El lugar presenta una exuberante vegetación, muy rica en maderas de todo tipo, surcado por numerosos y cristalinos arroyos tributarios del Paraná. Destaca por una gran producción granelera en la zona.

Su bandera es una creación del joven Ignacio Delvalle Chávez, en los colores verde, blanco y rojo carmesí. El escudo se divide en 4 cuadrantes. Ostenta en la parte superior la leyenda “Municipalidad de Yatytay”; en la inferior, la inscripción “Visite el Salto del Tembey”; en el cuadrante superior lado izquierdo se observa la imagen del patrono San Juan Bautista; a la derecha, el Cuerno de la Abundancia, significando la riqueza del suelo.

En el cuadrante inferior, lado izquierdo, figura el Salto del Tembey, Patrimonio natural turístico del municipio. A la derecha, un tractor y espigas de trigo, representando la actividad principal del agricultor del lugar.

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Datos del distrito

El distrito de Yatytay, ubicado en el noreste del departamento de Itapúa, posee una extensión territorial de 226 km². Cuenta con 8.651 habitantes según el último Censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El principal atractivo turístico es el Parque Ecológico Saltos del Tembey, que se ubica a 10 kilómetros del centro urbano de la ciudad; es un lugar cargado de naturaleza y aire puro. Se trata de un sitio muy visitado por turistas. El ingreso cuesta G. 5.000 para residentes locales y G. 7.000 para foráneos.