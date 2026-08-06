Turismo interno: conocé la avenida teñida por flores amarillas que cautivan miradas en Natalio

En la era digital crece la necesidad de tener las mejores postales en nuestras cuentas de redes sociales. Entonces, lugares de belleza efímera se vuelven un destino ineludible a la hora de planificar un viaje de turismo interno, que permita vivir una experiencia única, pero que sea plasmable en fotos y videos que cautiven al público.

En el distrito de Natalio dieron un salto que conjuga un homenaje a un árbol nativo de belleza única, combinado con un espacio inmenso, que transforma un viaje en una admiración inefable. Se trata de la avenida Olimpio Silveyra, que conecta la ruta PY07 con la ruta D021, en el distrito de Natalio.

En el paseo central, en agosto de cada año, florecen más de 300 ejemplares de lapacho —o tajy— amarillo, que inundan el espacio de un color amarillo primaveral, a lo largo de una extensión lineal de más de 2,5 kilómetros.

Cada año, cientos de turistas visitan el lugar para ser espectadores del espectáculo visual y tomarse las mejores fotos. Además, la avenida constituye un tramo vial de gran relevancia, que conecta el distrito con la vecina ciudad de Tomás Romero Pereira.

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Homenaje al creador

La avenida es parte de la ciudad desde el año 1984, según los registros de la Municipalidad de Natalio. Se encuentra en la compañía Virgen de la Asunción del distrito.

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Un poblador de la zona, de nombre Olimpio Silveyra Villalba, actualmente con 78 años, decidió con su familia implantar la especie nativa, con el objetivo de embellecer el camino que los conectaba con el microcentro. Las plantaciones iniciaron en 1999, es decir, los ejemplares más longevos tienen alrededor de 27 años.

Los pobladores de la zona colaboraron con el mantenimiento de las plantas y reponían los plantines que murieron o fueron afectados, para que cada cinco metros se mantuviera tupida la avenida con estas bellas flores amarillas.

La pavimentación de la avenida fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con cuyos representantes negociaron los pobladores locales y la comuna para que se respetara la franja central con los lapachos. Tras la reinauguración del tramo en el año 2021, la Junta Municipal bautizó la avenida como “Olimpio Silveyra Villalba”, en honor al ideólogo de esta obra de arte urbana.

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¿Cómo llegar?

Desde la capital del país -Asunción- son 372 kilómetros por la ruta más corta. Se toma la PY01 hasta Paraguarí para seguir por la PY10, posteriormente la ruta PY08 y luego la ruta PY18, donde se retorna por la ruta PY06 hasta Tomás Romero Pereira, desde donde se continúa por la ruta D021, que conecta con Natalio.

Entretanto, desde la capital de Itapúa, Encarnación, son 118 kilómetros. Se debe tomar la ruta PY06 hasta el kilómetro 80, en el empalme con la ruta PY07; luego tomar el desvío en el kilómetro 37 hasta la avenida Olimpio Silveyra.

El jefe comunal Lucas Weschenfelder (ANR) indicó que cada año cientos de turistas llegan al lugar y aprovechan para conocer otros lugares turísticos reconocidos, como el Salto Plomo, ubicado sobre el arroyo Pirajuí de la ciudad, en el límite con Capitán Meza.

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El lapacho (tajy)

Tajy sa’yju es el árbol nacional del Paraguay, declarado símbolo nacional por la Ley 4635 en 2012. Entre los meses de agosto y septiembre, este majestuoso árbol bota sus hojas y se cubre por completo de flores amarillas intensas, anunciando la llegada de la primavera.

Su floración ocurre a finales del invierno. Cada árbol permanece florecido entre 7 y 15 días como máximo.

Las flores forman una especie de “lluvia amarilla” al caer sobre las veredas y calles, según describió Weschenfelder, quien además indicó que, a mediados del mes, entrarán en el momento más álgido de floración.

El nombre científico es Handroanthus albus u Handroanthus ochraceus (también clasificado anteriormente como Tabebuia alba). Suele medir entre 5 y 10 metros en zonas urbanas, aunque en bosques naturales puede alcanzar un mayor desarrollo.