Exigen nuevas aulas: padres de familia y alumnos continúan cerrando la ruta PY05 en Arroyito

A 91 kilómetros al este de la ciudad de Concepción se viene realizando el bloqueo intermitente, cada una hora, de la ruta PY05 a la altura de la zona conocida como Arroyo de Oro, distrito de Arroyito.

Un total de 75 alumnos son los matriculados este año en el Colegio Nacional Pablo Emiliano Quevedo Cordero.

El techo de dos aulas está por desplomarse, según la advertencia de los alumnos y sus padres.

La lluvia registrada en la zona durante la mañana de este lunes impidió el bloqueo de la ruta. Pero en el lapso de la siesta, poco antes de las 14:00, nuevamente los jóvenes, acompañados de sus padres, cerraron la ruta, donde se observó una fija de importante cantidad de vehículos.

Mediante carteles exigen una solución concreta: ¡Aulas nuevas, ya!, señala uno de los escritos.

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El viernes último, llegaron al lugar de la movilización la directora departamental de Educación, Myrian Raquel Centurión, y la secretaria de Educación de la Gobernación de Concepción, Teresa Riella. Conversaron con los padres y no llegaron a un acuerdo.

Según mencionaron los manifestantes, precisan la construcción de dos aulas nuevas, que actualmente corren riesgo de derrumbe. Pero solo recibieron la promesa de que van a ser reparadas, por eso nuevamente este lunes salieron a la ruta.

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El pabellón donde se tienen estas dos aulas deterioradas fue construido hace unos 40 años, recordaron los antiguos pobladores de Arroyo de Oro.

De acuerdo con lo decidido por los padres de los alumnos, la medida de protesta continuará hasta que se logre un acuerdo escrito para la construcción de un nuevo pabellón.