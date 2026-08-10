Guajayvi: con cierre de la ruta PY08, nativos piden asistencia

Los dirigentes de las comunidades en protesta manifestaron la falta de suficiente apoyo para poder solucionar los problemas que impiden el desarrollo de los asentamientos. Reclaman la legalización de tierras donde están asentadas varias poblaciones en San Pedro y Canindeyú, la provisión de los servicios básicos, como agua potable, construcción de aulas, mejoramiento de caminos, reconocimiento de líderes, entre otros.

Anunciaron que la manifestación no será levantada mientras no haya algún compromiso formal de las autoridades.

El dirigente de la comunidad Buena Vista de la parcialidad Chamacoco Ishir, Cristian Vega, se quejó de la insuficiente ayuda que reciben de las autoridades de turno del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y de otras instituciones dependientes del Estado. Señaló que la única forma de que sean escuchados sus reclamos es salir a la ruta para expresar sus necesidades.

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Agregó que desde hace varios años están insistiendo para la legalización de numerosos asentamientos nuevos y otros de muchos años de existencia que, por cuestiones burocráticas, nunca se han podido documentar. La situación genera incertidumbre a las familias que viven en las poblaciones afectadas, aseveró.

Sigue la movilización

Vega anunció que mañana continuarán con la manifestación y con más cantidad de gente que se acoplará al grupo conformado por unas cien personas. En estos momentos, el primer contingente que inició este lunes la medida de presión se encuentra acampado al costado de la ruta PY08.

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El dirigente indicó que el Indi no se comunicó con los dirigentes y tampoco lo hicieron las autoridades de otras entidades. Añadió que mientras no tengan un compromiso formal de parte de sus representantes y los demás organismos, no habrá ningún acuerdo para levantar la medida de protesta, reiteró.

Estamos trabajando con ellos

Por su parte, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, expresó que se está trabajando con las comunidades indígenas de todo el país, con el objetivo de ir solucionando las distintas situaciones que tienen en los asentamientos, pero que no es fácil hacer todo de una vez. En el caso del grupo de manifestantes que se encuentra en Guajayvi, dijo que se tratará de llegar a un acuerdo lo antes posible.