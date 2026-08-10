San Pedro: realizan atención oftalmológica gratuita con apoyo de la ARP Regional San Pedro

La asistencia médica oftalmológica estuvo enfocada principalmente en la cirugía de cataratas, que se desarrolló en un sanatorio privado de la capital departamental, beneficiando con esta oportunidad a 26 pacientes provenientes de los distintos municipios del departamento.

Conforme a los datos brindados por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regional San Pedro, Ing. Rodolfo Grau, la atención fue completamente gratuita, con insumos y medicamentos, todos cubiertos por la organización, que además tuvo el apoyo de varias instituciones privadas.

En ese contexto, aseveró que la tarea oftalmológica realizada este fin de semana, con el eslogan “Devolviendo la Visión y el Bienestar a las Familias del Departamento de San Pedro”, es una iniciativa de los miembros de su organización, que tiene como principal objetivo asistir a la gente con problemas de cataratas y que no tiene la posibilidad de someterse a una cirugía por algún motivo.

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Destacó, además, el apoyo que tuvo la actividad por parte de los numerosos organismos no gubernamentales, como también de los integrantes del equipo médico y de la clínica privada que habilitó su local para que se pudieran realizar los procedimientos quirúrgicos a los pacientes que fueron atendidos, señaló.

Más de 18 médicos

En lo que concierne a la cantidad de personal de blanco que tuvo a su cargo la atención médica en San Pedro, mencionó que fueron más de 18 los profesionales que estuvieron trabajando para la concreción de este servicio social, que consideramos fue de mucha importancia para la gente de esta parte del país, indicó.

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Por otra parte, el representante de los ganaderos anunció que como gremio seguirán acompañando a las familias de San Pedro con este tipo de servicio, principalmente a aquellas que no cuentan con los recursos para su tratamiento médico.

“La Rural de San Pedro está dispuesta a acompañar a los pobladores de la zona, teniendo en cuenta que muchas personas están imposibilitadas económicamente y no pueden costear su tratamiento, por lo que próximamente estaremos realizando otra jornada de cirugías en algún lugar de San Pedro”, subrayó Grau.